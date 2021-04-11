Kulağa su kaçması orucu bozar mı? Kulağa su kaçarsa oruç bozulur mu?

Oruçluyken karşılaşılabilecek durumlar arasında kulağa su kaçması gelmektedir. Duş alırken genellikle kişilerin başına gelen bir durum olmakla birlikte kısmen tedavi gerektiren durumlar arasında yer alır. Özellikle oruç ibadetini yerine getirecek kişiler kulağa su kaçması orucu bozar mı sorusunun yanıtı hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Bu kapsamda; kulağa su kaçarsa oruç bozulur mu? İşte yanıtı!
Diyanet İşleri Başkanlığı, kulağa su kaçması orucu bozar mı sorusunun yanıtını açıkladı.
İşte bilgiler!
Öncelikle şunu bilmek gereklidir. Boğaz ile kulak arasındaki kanalı kulak zarı tıkadığından kulağa kaçan su boğaza ulaşamaz. Bu durum nedeniyle kulağa damlatılan ilaç ya da banyo yaparken kulağa kaçan su orucu bozmaz.
Kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, ilaç boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağa damlatılan ilaç orucu bozmaz.
Kulak zarında delik bulunsa bile, kulağa damlatılan ilaç, kulak içerisinde emileceği için, ilaç ya hiç mideye ulaşmayacak ya da çok azı ulaşacaktır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır.
Dolayısıyla kulak damlası orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263; Kâsânî, Bedâî', II, 98; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 367, 376).