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Giriş Tarihi: 11.4.2021

Leyleklere platform koruma

Leyleklere platform koruma

’da leyleklerin elektrik akımına kapılmasını engellemek için harekete geçildi. Elektrik direklerine leylek yuvaları monte edildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tekirdağ Şube Müdürlüğü ve Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ortaklaşa Leylek Popülasyonunu Koruma Projesi düzenledi. 50 leylek yuvasının Tekirdağ'da çeşitli mahallelerdeki elektrik direklerine monte edileceği proje kapsamında Ergene'deki Ahimehmet Mahallesi'nde düzenlenen programa AK Parti MKYK Üyesi de olan Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel de katıldı. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler veren ve kendisinin de geçmiş dönemde TBMM Hayvan Hakları Araştırma ve Koruma Komisyonu Başkanlığı görevinde bulunduğunu anımsatan Mustafa Yel, "Trakya bölgemiz leyleklerin göç güzergahında yer alıyor. Baharın gelişiyle birlikte de Trakya'da leylekler sıklıkla görülmeye başladı. Eskiden köylerimizde çok sayıda leylek yuvaları olurdu. Daha sonra çevresel faktörler ve elektrik hatlarının mahallelere gelmesiyle leyleklerin akıma kapılıp sayılarının azaldığını gördük. Bende Hayvan Hakları Araştırma ve Koruma Komisyonu Başkanlığım zamanında da bu hususa değinmiştim. Bu konuların devletimiz tarafından daha çok ele alınması konusunda Tarım Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı yetkililerimizle gerekli görüşmeleri yaptık" diye konuştu. İHA

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Leyleklere platform koruma
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