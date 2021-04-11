Mideden boğaza gelen suyu yutmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri fetvasına göre mideden boğaza gelen sıvıyı yutmak...

Mideden boğaza su gelmesi, herkesin yaşayabileceği bir durumdur. Elde olmadan gerçekleşen bu durumun kimi zaman endişeye neden olmaktadır. Ramazan'ın gelmesiyle birlikte vatandaşlar, mideden boğaza gelen sıvının orucu bozup bozmayacağını sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, orucu bozan ve bozmayan durumları kamuoyu ile paylaşıyor. Buna göre, Mideden boğaza gelen suyu yutmak orucu bozar mı? İşte, bu sorunun cevabı...
Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.
Hz. Peygamber (s.a.s.), "Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.