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Giriş Tarihi: 11.4.2021 18:37

Mideden boğaza gelen suyu yutmak orucu bozar mı? fetvasına göre mideden boğaza gelen sıvıyı yutmak...

Mideden boğaza gelen suyu yutmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri fetvasına göre mideden boğaza gelen sıvıyı yutmak...

Müslümanlar önümüzdeki hafta bir ayına daha erişmenin huzurunu yaşayacak. Bir ayını, Ramazan ayının farz ibadeti olan oruçla geçirecek olanlar, istemeden karşılaşılan durumların orucu bozup bozmadığını araştırıyor. Bunlar arasında, mideden boğazan gelen suyu yutmak yer alıyor. tarafından paylaşılan orucu bozan ve bozmayan hallere göre, Mideden boğaza gelen suyu yutmak orucu bozar mı? İşte, istemeden karşılaşabileceğiniz mideden boğaza su gelmesi ve yutmak durumunda orucun bozulup bozulmayacağı hakkında bilgiler...

Mideden boğaza su gelmesi, herkesin yaşayabileceği bir durumdur. Elde olmadan gerçekleşen bu durumun kimi zaman endişeye neden olmaktadır. 'ın gelmesiyle birlikte vatandaşlar, mideden boğaza gelen sıvının orucu bozup bozmayacağını sorguluyor. Başkanlığı, orucu bozan ve bozmayan durumları kamuoyu ile paylaşıyor. Buna göre, Mideden boğaza gelen suyu yutmak orucu bozar mı? İşte, bu sorunun cevabı...

Mideden boğaza gelen suyu yutmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri fetvasına göre mideden boğaza gelen sıvıyı yutmak...

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

Mideden boğaza gelen suyu yutmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri fetvasına göre mideden boğaza gelen sıvıyı yutmak...

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

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Mideden boğaza gelen suyu yutmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri fetvasına göre mideden boğaza gelen sıvıyı yutmak...

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 226).

Mideden boğaza gelen suyu yutmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri fetvasına göre mideden boğaza gelen sıvıyı yutmak...

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Mideden boğaza gelen suyu yutmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri fetvasına göre mideden boğaza gelen sıvıyı yutmak...
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