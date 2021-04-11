Narkotik şube’nin emektarı koronavirüse yenildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde uzun yıllardan bu yana görev yapmakta olan evli ve 4 çocuk babası Ali Gül (52), 10 gün önce rahatsızlanarak hastaneye gitti. Hastanede yapılan tetkikler sonucu Gül'ün Koronavirüs'e yakalandığı belirlendi. Durumu fenalaşan ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına alınan Gül yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Derince İlçesi İbni Sina Mahallesinde oturan Gül'ün cenazesinin Sakarya'da toprağa verileceği öğrenildi. Meslektaşları tarafından çok sevilen, Narkotik Şube Müdürlüğünün abisi olan Gül'ün önümü başta ailesi ile yakın akrabaları olmak üzere tüm emniyet teşkilatını yasa boğdu.