O eserleri mutlaka almalıyız

YAŞAR YILMAZ

Türkiye'nin öncülük yapması gerekiyor

"Yaklaşık iki yıl önce bir milletvekilimiz Anadolu'nun Gözyaşları kitabımı alıp bunu TBMM'ndeki tüm partilerin başkan vekillerine dağıtmış. Sonra parlamentodaki dört parti anlaşıyor, ortak kararla yurt dışına kaçırılmış eserlerimizin incelenmesi için bir meclis araştırma komisyonU kurulmasına karar veriliyor. Meclis tarihinde bir ilkti bu. Komisyona beni de davet ettiler gittim, bildiklerimi anlattım ve önerilerimi sundum. Türkiye artık bu konuda uyanış içerisinde. Uzun uğraşlar sonucu yurt dışından bazı tarihi eserlerimizi alabiliyoruz. Bu konular medyada da önemli şekilde yer alıyor. Taş yerinde ağırdır. Tarihi eserler nerede çıkarıldıysa oraya aittir. Türkiye de bu konuda en mağdur olan ülkelerden biridir. Bu konuda dünyada öncülük yapmalı. Tarihi eserlerin iadesi üzerine mağdur olan diğer ülkelerle işbirliği yapılarak dünya kamuoyunu hareket geçirmemiz gerekiyor. Bunun için uluslararası konferanslara ev sahipliği yapmamız lazım."

SORUN YÖNETMELİKTE

"Şimdi sorunun kaynağında uluslararası alanda tarihi eserlerin iade edilmesini düzenleyen yönetmelik var. Bu yönetmeliği vakti zamanında yapan ülkeler, zaten Türkiye'nin topraklarını da talan eden soyguncu ülkeler. Kimler bunlar İngiltere, Fransa, Almanya, ABD gibi ülkeler. Bu yönetmeliğin değişmesi gerekiyor. Bunun için de toprağı soyulmuş ülkelerin bir araya gelmesi gerek. Türkiye bu konuda uluslararası alanda öncülük yapabilir."

BİR TESADÜF DEĞİL

"Türkiye'den kaçırılan eserlerin Batı ve ABD müzelerinde olması bir tesadüf değil. Mesela Uzakdoğu ülkelerinde böyle bir durum yok. Çünkü onlar hırsızlık konusunda hassas. Kültürel olarak bir şeyi çalmayı doğru bulmuyorlar. Bunun için eserleri çalıp götürmemişler."

