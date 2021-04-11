Mübarek Ramazan ayının gelmesine artık sayılı saatler kaldı. Bu mübarek günde müminler oruç ibadetlerini yerine getirecek. Ramazanı heyecanla bekleyen ve kronik rahatsızlık yaşayan vatandaşlar, orucu bozan durumları araştırıyor. Bununla birlikte oruç esnasında gelişen bazı olaylar da orucun bozulmasına sebep olabilir. Peki, Orucu bozan şeyler, durumlar nelerdir? Orucu neler bozar? İşte yanıtı;

Mübarek Ramazan ayı öncesi Orucu bozan şeyler, durumlar nelerdir? Orucu neler bozar soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İslam âlemi bir Ramazan ayına daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Kardeşlik ve hoşgörü içerisinde geçirilecek olan bu ayda farz ibadetini yerine getirmek isteyenler oruçlarını tutacak. Her Ramazan ayında olduğu gibi orucu bozan şeyler ve orucu bozmayan şeyler yine merak konusu olmaya başladı. Peki, Orucu bozan şeyler, durumlar nelerdir? Orucu neler bozar?