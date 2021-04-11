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Giriş Tarihi: 11.4.2021 15:36

, durumlar nelerdir? ?

Orucu bozan şeyler, durumlar nelerdir? Orucu neler bozar?

ayının gelmesine artık sayılı saatler kaldı. Bu mübarek günde müminler oruç ibadetlerini yerine getirecek. Ramazanı heyecanla bekleyen ve kronik rahatsızlık yaşayan vatandaşlar, orucu bozan durumları araştırıyor. Bununla birlikte oruç esnasında gelişen bazı olaylar da orucun bozulmasına sebep olabilir. Peki, , durumlar nelerdir? ? İşte yanıtı;

ayı öncesi , durumlar nelerdir? soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İslam âlemi bir Ramazan ayına daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Kardeşlik ve hoşgörü içerisinde geçirilecek olan bu ayda farz ibadetini yerine getirmek isteyenler oruçlarını tutacak. Her Ramazan ayında olduğu gibi orucu bozan şeyler ve orucu bozmayan şeyler yine merak konusu olmaya başladı. Peki, Orucu bozan şeyler, durumlar nelerdir? Orucu neler bozar?

Orucu bozan şeyler, durumlar nelerdir? Orucu neler bozar?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur. Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur.

Orucu bozan şeyler, durumlar nelerdir? Orucu neler bozar?

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

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Orucu bozan şeyler, durumlar nelerdir? Orucu neler bozar?

Anestezi, nefes yolu veya iğne ile vücuda ilaç verilerek oluşturulmaktadır. Nefes yolu veya iğne ile yapılan anestezi, mideye ulaşmadığı gibi, yeme-içme anlamı da taşımamaktadır. Ancak bölgesel ve genel anestezide, acil durumlarda ilaç ve sıvı vermek amacıyla damar yolu açılarak, bu açıklık işlem süresince serum vermek suretiyle sağlanmaktadır. Bu itibarla, lokal anestezi (sınırlı uyuşturma) orucun sıhhatine engel değildir. Bölgesel ve genel anestezide serum verildiği için oruç bozulur.

Orucu bozan şeyler, durumlar nelerdir? Orucu neler bozar?

Ramazan'da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz. Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar.

Oruçlu bir kimse meşru bir mazaret olmaksızın gıda veya ilaç cinsinden bir şeyi ister su ile, ister susuz olarak yer veya içerse orucu bozulur

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Orucu bozan şeyler, durumlar nelerdir? Orucu neler bozar?
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