Parfüm orucu bozar mı? Oruçluyken deodorant, parfüm sıkmak orucu götürür mü?

Orucu bozan ve bozmayan şeyler, Mübarek Ramazan ayı ile beraber yeniden gündem konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından orucu bozan ve bozmayan şeyler hakkında açıklama geldi. Diyanet'in açıklaması ile birlikte, parfüm orucu bozar mı ve oruçlu iken deodorant, parfüm sıkılırsa oruç gider mi soruları da netlik kazandı. Bilindiği gibi, farz olan oruç ibadeti sırasında bazı durumlar orucu bozabildiği gibi, bazıları ise bozmuyor. Peki, parfüm orucu bozar mı, deodorant ya da parfüm sıkılırsa oruç gider mi? İşte, Diyanet'in oruçluyken parfüm sıkılabilir mi açıklaması