Parkinson için aşı önerisi! “Egzersiz çok önemlidir”

11 Nisan Dünya Parkinson Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler ve açıklamalar yapılıyor. Nöroloji Hekimi Doç. Dr. Yakup Türkel de 11 Nisan Dünya Parkinson Günü dolayısıyla bir açıklamada bulundu, hastalığı tanımladı, tedavi yöntemleri konusunda bilgiler verdi ve özellikle Covid-19 döneminde çok sorulan aşı için önemli tavsiyelerde bulundu. Hastalığın tanımı ile açıklamalarına başlayan Doç. Dr. Türkel, Parkinson'u anlattı ve ne yapılması gerektiği konusunda çok önemli bilgiler aktardı.

Doç. Dr. Türkel, "Dünyada 10 milyon, ülkemizde 150 bin civarında Parkinson hastası olduğu düşünülmektedir. Parkinson hastalığı sıklığı yaş ile birlikte arttığından yaşlı nüfusun fazla olduğu ülkelerde hastalığın görülme oranı da artmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde 65 yaşın üzerindeki her 100 kişiden biri Parkinson hastasıdır, bu nedenle 1 milyon civarında Amerika'lı Parkinson hastalığı ile yaşamakta ve her yıl yaklaşık 60 bin yeni teşhis konulmaktadır. Yurdumuzda her yıl yaklaşık 10 bin yeni teşhis konulduğunu tahmin edilmektedir. Toplumumuz, hızla yaşlanan toplumlar arasında sayılmaktadır. Artan yaşlı nüfusa bağlı olarak önümüzdeki yıllarda ülkemizde Parkinson hastalığında da bir patlama yaşanması beklenmektedir.

Parkinson hastalığı var olan tedavilerle yakınmaların iyileştirilebildiği ve hastanın yaşamını daha az engeller hale getirilebildiği tek nörodejeneratif hastalıktır. Parkinson'da erken tedavinin hastalığın ilerlemesini geciktirmeye yardımcı olduğu ve kaliteli yaşam süresini uzattığı yönünde bilgiler mevcuttur. Bu nedenle toplumsal farkındalık ve bilinçlenme yaratmak adına her yıl 11 Nisan tüm dünyada "Dünya Parkinson Hastalığı Günü" olarak ilan edilmiştir. Bizde bugünde hastalarımızın karşılaştığı bazı önemli durumları ve bu durumlarla baş etme yollarını açıklamak isteriz.

Parkinson hastalarının önde gelen problemlerinin başında hareket ve denge problemleri gelmektedir. Bu problemlerle baş etmede tek başına ilaç tedavisi yetersiz kalmaktadır. İlaç tedavisine mutlaka egzersiz ve spor programları eklenmelidir. Egzersiz sadece yürüyüş, denge ve duruşu düzeltmekle kalmaz, Parkinson hastalığının depresyon, durgunluk, yorgunluk ve kabızlık gibi diğer belirtilerinin düzeltilmesine de yardımcı olur. Egzersizler mutlaka ömür boyu yapılmalıdır. Egzersiz seçimini mutlaka hasta hekimiyle birlikte kararlaştırmalıdır. Egzersiz dışında bahçe işleri ile uğraşmak, yüzme, yoga, Tai-Chi gibi uğraşılar da olumlu katkılar sağlar.

Parkinson hastalığının bir sonucu olarak konuşma problemleri yaşanabilir. Konuşma esnasında yavaş ya da hızlı konuşabilir veya tereddüt ederek duraklayabilirler. Konuşma bozukluğu gelişen hastalarda konuşma ve dil terapistlerinin de faydası olmaktadır. Parkinson hastalığında sindirim sistemi problemleri sık rastlandığı için beslenmenin düzenlemesi önemlidir. Bunun için; en az 10 bardak sıvı almak gerekir. Lifli gıdalar tüketilmelidir. Beyaz ekmek yerine tahıllı ekmek yenmeli, sebze yemekleri her öğünde tüketilmelidir. Meyve suyu yerine meyvenin kendisi tüketilmelisi faydalıdır. Pirinç, makarna ve patates tüketimi sınırlandırılmalı, hamur işi gıdalardan uzak durulmalıdır. Beslenme düzeni ayarlanırken ilaçların etkinliğini artırmak için sabah ve öğlen öğünlerinde protein içeren gıdalar tüketilmemeli, et, süt, yumurta, ayran, yoğurt gibi gıdalar akşam öğünlerine kaydırılmalıdır.

Parkinson hastalığı nedeniyle tedavi alan hastalarda bakla kullanımına da dikkat edilmelidir. Parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar dopamin içerir. Bakla da dopamin içerdiği için hastanın alması gerektiğinden daha fazla dopamin almasına yol açarak zararlı etkiler oluşabilir. COVID-19 hastalığı süreci tüm toplumu olumsuz etkilediği gibi Parkinson hastalarımızda da olumsuz etkiler oluşturmuştur. Hastalarımız genelde yaşlı bireyler olduğu için genelde evde kalmışlardır. Daha az hareket etmişlerdir. Kontrollerini aksatmak zorunda kalmış ve hastalıkları ilerleyebilmiştir. Hastalarımızın gerektiğinde gerekli önlemleri alarak kontrollerini aksatmamaları önemlidir.

Evde egzersizlerine devam etmelidirler. Bu dönemde en çok sorulan soru aşı ile ilgilidir. Parkinson hastalarımızın aşı olmalarına engel başka bir durum yoksa, mutlaka aşı olmalarını önermekteyiz.

Parkinson hastalığı uzun süreli ve yaşamı kısıtlayıcı bir hastalık olduğu için dayanışma çok önemlidir. Hastaların hekimleriyle ve birbirleriyle iletişimleri ve dayanışmaları hastaların hastalıkları ile baş etmelerini kolaylaştırmaktadır. Bu süreçte hastalar her zaman hekimlerine ulaşmalı, hastalık seyri içinde olan değişikleri paylaşmalı ve önerilerini almalıdır. Hastaların hastalıkları hakkında bilgileri hekimleri dışında internet üzerinden almaktadırlar.