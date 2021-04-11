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Giriş Tarihi: 11.4.2021 11:10

Polisten çadırda yaşayan ailelere ramazan yardımı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Polisten çadırda yaşayan ailelere ramazan yardımı

Adana Emniyet Müdürlüğü, çadırda yaşayan 40 tarım işçisi aileye ramazan dolayısıyla gıda yardımında bulundu.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde çadırlarda kalan tarım işçilerini ziyaret etti. Polisler, müdürlük tarafından temin edilen 40 gıda yardımı kolisini ailelere teslim etti. Polisler çadırda yaşayan çocuklarla sohbet edip onlarla şakalaştı.

Polislere teşekkür eden vatandaşlar, "Polislerimiz hem bizi, hem malımızı korumakla kalmıyor aynı zamanda maddi ve manevi olarak da yanımızda oluyorlar. Her zaman bizlerin yanındalar. Ne zaman başımız sıkışsa hemen yardıma koşuyorlar" dediler.

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Polisten çadırda yaşayan ailelere ramazan yardımı
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