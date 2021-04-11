Polisten çadırda yaşayan ailelere ramazan yardımı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde çadırlarda kalan tarım işçilerini ziyaret etti. Polisler, müdürlük tarafından temin edilen 40 gıda yardımı kolisini ailelere teslim etti. Polisler çadırda yaşayan çocuklarla sohbet edip onlarla şakalaştı.

Polislere teşekkür eden vatandaşlar, "Polislerimiz hem bizi, hem malımızı korumakla kalmıyor aynı zamanda maddi ve manevi olarak da yanımızda oluyorlar. Her zaman bizlerin yanındalar. Ne zaman başımız sıkışsa hemen yardıma koşuyorlar" dediler.