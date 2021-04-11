Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan- Şerif başlangıç tarihi takvimi ile ilk sahura ne zaman kalkılacak ve ilk oruç hangi gün ne zaman tutulacak?

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Giriş Tarihi: 11.4.2021 19:04

Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan- Şerif başlangıç tarihi takvimi ile ve ilk oruç hangi gün ne zaman tutulacak?

Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan başlangıç tarihi ile ilk sahura ne zaman kalkılacak ve ilk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak?

Müslüman âleminin heyecanla beklediği on bir ayın sultanı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yayınlanan 2021 Ramazan İmsakiyesi ile ilk sahur ve sorusunun cevabı belli oldu. Ramazan ayı her yıl olduğu gibi yine büyük sevinç ile karşılanacak. Dualar ve ibadetler ile geçirilecek. 2021 Ramazan ne zaman başlıyor? ile ve ilk oruç hangi gün ne zaman tutulacak? İşte, Ramazan ne zaman başlıyor sorusunun cevabı ve diğer tüm ayrıntılar…

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından herkesin merakla beklediği Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. On bir ayın sultanı milyonlarca kişi tarafından sabırsızlıkla beklenirken, Ramazan ne zaman sorusunun cevabı belli oldu. ile , sahura ne zaman kalkılacak gibi sorular ise son günlerde en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Mübarek Ramazan ayında oruç tutmak ve ibadet ederek bu ayı en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler imsakiye takvimine ayrıntıları inceleyerek ulaşabilecek. İşte, 2021 Ramazan ne zaman başlıyor ve , ilk oruç hangi gün tutulacak sorularının cevapları!

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet'ten yayınlanan imsakiye ile Ramazan başlangıç tarihi belli oldu. Milyonlarca kişinin aklında ilk sahura ne zaman kalkılacak sorusu yer alırken, il il imsakiye yayınlandı.

İşte, ilk sahur ve oruç tarihi;

Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan başlangıç tarihi ile ilk sahura ne zaman kalkılacak ve ilk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL İMSAK İFTAR VAKTİ ŞÖYLE;

Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan başlangıç tarihi ile ilk sahura ne zaman kalkılacak ve ilk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak?

13 Mayıs'ta ilk imsak ve iftar vakitleri:

İstanbul İmsak Vakti: 4:50

İstanbul İftar Vakti: 19:48

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Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan başlangıç tarihi ile ilk sahura ne zaman kalkılacak ve ilk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak?

Ankara İmsak Vakti: 4:38

Ankara İftar Vakti: 19:31

Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan başlangıç tarihi ile ilk sahura ne zaman kalkılacak ve ilk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak?

İzmir İmsak Vakti: 5.05

İzmir İftar Vakti: 19:52

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Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan- Şerif başlangıç tarihi takvimi ile ilk sahura ne zaman kalkılacak ve ilk oruç hangi gün ne zaman tutulacak?
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