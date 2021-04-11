Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan- Şerif başlangıç tarihi takvimi ile ilk sahura ne zaman kalkılacak ve ilk oruç hangi gün ne zaman tutulacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından herkesin merakla beklediği Ramazan İmsakiyesi yayınlandı. On bir ayın sultanı milyonlarca kişi tarafından sabırsızlıkla beklenirken, Ramazan ne zaman sorusunun cevabı belli oldu. Ramazan başlangıç tarihi ile ilk oruç ne zaman tutulacak, sahura ne zaman kalkılacak gibi sorular ise son günlerde en çok araştırılan konuların başında yer aldı. Mübarek Ramazan ayında oruç tutmak ve ibadet ederek bu ayı en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler imsakiye takvimine ayrıntıları inceleyerek ulaşabilecek. İşte, 2021 Ramazan ne zaman başlıyor ve ilk sahura ne zaman kalkılacak, ilk oruç hangi gün tutulacak sorularının cevapları!
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet'ten yayınlanan imsakiye ile Ramazan başlangıç tarihi belli oldu. Milyonlarca kişinin aklında ilk sahura ne zaman kalkılacak sorusu yer alırken, il il imsakiye yayınlandı.
İşte, ilk sahur ve oruç tarihi;
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlayacak. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 13 Nisan'da ilk oruç tutulmuş olacak.
Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan
Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE İL İL İMSAK İFTAR VAKTİ ŞÖYLE;
13 Mayıs'ta ilk imsak ve iftar vakitleri:
İstanbul İmsak Vakti: 4:50
İstanbul İftar Vakti: 19:48
Ankara İmsak Vakti: 4:38
Ankara İftar Vakti: 19:31