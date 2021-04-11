Ramazan pidesi tarifi ve yapılışı! Evde kolay Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan ayı denince, akıllara iftar öncesi tüm sokaklara yayılan Ramazan pidesi kokusu gelir. Ancak fırınların önünde yaşanan pide kuyrukları pandemi nedeniyle riskli olduğundan birçok vatandaş Ramazan pidesini evde kendisi yapmaya karar verdi. İşte en kolay Ramazan pidesi tarifi ve yapılışı!
RAMAZAN PİDE HAMURU NASIL YAPILIR?
Evde en kolay Ramazan pidesi tarifi için gereken malzemeler ve iyi pişiren bir fırın olması yeterlidir. Binlerce kişinin denediği en pratik pide tarifi sayesinde iftar öncesi fırında pide kuyruğunda beklemeye gerek kalmaksızın yumuşacık Ramazan pidesi yapabilirsiniz.
EN KOLAY RAMAZAN PİDESİ TARİFİ
"Evde kolay Ramazan pidesi nasıl yapılır?" sorusuna cevap olarak öncelikle malzemeleri hazırlayabilirsiniz. Ramazan pidesi için malzemeler şu şekildedir:
Bir paket 25 gr maya
2 su bardağı ılık süt
Yarım tatlı kaşığı şeker
Yarım su bardağı ılık su
Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ
1 yemek kaşığı tuz
5.5 su bardağı un (gerekirse takviye yapılabilir)
Pidenin üzerine sürmek için:
1 yumurta sarısı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı süt
1 yemek kaşığı yoğurt
Bol miktarda susam ve çörek otu
EVDE PİDE HAMURU NASIL YAPILIR?
Öncelikle derin bir kapta maya, süt ve şeker karıştırılır. Bu aşamada sütün ılık olması çok önemlidir. Soğuk olursa mayalanma sağlanamaz, sıcak olursa maya ekşiyebilir. Sütün ideal sıcaklığa eriştiğinden emin olunduğunda hepsi güzelce karıştırılır ve mayanın erimesi için 10 dakika beklenir. Maya eridikten sonra sırasıyla diğer malzemeler eklenir. Un kontrollü ve yavaş yavaş eklenmelidir. Yumuşak Ramazan pidesi elde etmek için unu fazla kaçırmamak gerekir. Hamur iyice yoğurulduktan sonra üzeri iyice örtülür ve 40 dakika kadar mayalanması beklenir.
EN KOLAY RAMAZAN PİDESİ YAPILIŞI
"Evde kolay Ramazan pidesi nasıl yapılır?" sorusunun cevabı olan bu tarifte, hamur mayalandıktan sonra havasını almak için birkaç kez yoğurulur. Ardından 2 ya da 3 parçaya bölünür. Kuru bir masaya ya da tezgaha un serpilir ve hamurdan alınan parça yayılarak açılır. Açılan hamur tepsiye alınır. Bir kase içindeki suyla el ıslatılarak hamura şekil verilir. Ramazan pidesi hamuru biraz da tepsi mayalanması için bekletilir. Bu aşamada yarım saat beklemek yeterli olacaktır. Hamurunuz tekrar kabaracağı için şeklini düzelterek çatal yardımıyla üzerinde delikler oluşturulur. Sos malzemeleri bir araya getirilir ve pidenin üzerine sürülür. Üzerine bolca susam ve çörek otu atılır. Çörek otu sindirimi kolaylaştırır ve birçok hastalığa iyi gelmektedir. Tüm işlemler tamamlandığında pide 200 derece önceden ısıtılmış fırında kızarana dek pişirilir.
YUMURTALI RAMAZAN PİDESİ TARİFİ
Yumurtalı Ramazan pidesi için hamur aynı malzemelerle hazırlanır. Pidenin üzerine sürülecek sos için gerekli malzemeler şu şekilde:
2 adet yumurta sarısı
4 yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı yoğurt
2 yemek kaşığı su
Susam ve çörek otu
Bu malzemeler karıştırılarak bir sos haline getirilir. Hazırlanan ve tepside dinlenen hamurun üzerine sürülür. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kabarıp kızarıncaya dek pişirilir. Fırının alt ve üst ayarının açık olduğundan ve pidenin altının da piştiğinden emin olunduğu taktirde pide fırından alınır. İlk sıcağı çıktıktan hemen sonra servis edilebilir.
ARTAN PİDELER NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Ayrıca Ramazan'da artan pideler küçük parçalara ayrılıp baharatlanarak fırına verilebilir. Bu şekilde kurut veya kruton adı verilen lezzetli bir atıştırmalık elde edebilir, ayrıca israftan kaçınarak Ramazan ruhuna uygun davranabilirsiniz.