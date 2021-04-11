Ramazan pidesi tarifi ve yapılışı! Evde kolay Ramazan pidesi nasıl yapılır?

EVDE PİDE HAMURU NASIL YAPILIR?

Öncelikle derin bir kapta maya, süt ve şeker karıştırılır. Bu aşamada sütün ılık olması çok önemlidir. Soğuk olursa mayalanma sağlanamaz, sıcak olursa maya ekşiyebilir. Sütün ideal sıcaklığa eriştiğinden emin olunduğunda hepsi güzelce karıştırılır ve mayanın erimesi için 10 dakika beklenir. Maya eridikten sonra sırasıyla diğer malzemeler eklenir. Un kontrollü ve yavaş yavaş eklenmelidir. Yumuşak Ramazan pidesi elde etmek için unu fazla kaçırmamak gerekir. Hamur iyice yoğurulduktan sonra üzeri iyice örtülür ve 40 dakika kadar mayalanması beklenir.

EN KOLAY RAMAZAN PİDESİ YAPILIŞI

"Evde kolay Ramazan pidesi nasıl yapılır?" sorusunun cevabı olan bu tarifte, hamur mayalandıktan sonra havasını almak için birkaç kez yoğurulur. Ardından 2 ya da 3 parçaya bölünür. Kuru bir masaya ya da tezgaha un serpilir ve hamurdan alınan parça yayılarak açılır. Açılan hamur tepsiye alınır. Bir kase içindeki suyla el ıslatılarak hamura şekil verilir. Ramazan pidesi hamuru biraz da tepsi mayalanması için bekletilir. Bu aşamada yarım saat beklemek yeterli olacaktır. Hamurunuz tekrar kabaracağı için şeklini düzelterek çatal yardımıyla üzerinde delikler oluşturulur. Sos malzemeleri bir araya getirilir ve pidenin üzerine sürülür. Üzerine bolca susam ve çörek otu atılır. Çörek otu sindirimi kolaylaştırır ve birçok hastalığa iyi gelmektedir. Tüm işlemler tamamlandığında pide 200 derece önceden ısıtılmış fırında kızarana dek pişirilir.