Ramazan’dan bir gün önce oruç tutulur mu? 12 Nisan’da oruç tutulacak mı?

Ramazan ayının gelişinden bir gün önce oruç tutmak isteyen, ancak bunun doğru olup olmadığını merak eden vatandaşlar, soluğu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde aldı. Diyanet oruç açıklaması ile bu soru işaretlerini giderdi. İşte, "Ramazan'dan bir gün önce oruç tutmak doğru mu? 12 Nisan'da oruç tutulacak mı?" sorularının cevabı...

RAMAZAN'DAN BİR GÜN ÖNCE ORUÇ TUTMAK DOĞRU MU? RAMAZAN'I KARŞILAMAK İÇİN ORUÇ TUTULUR MU?

Ramazan'dan bir gün önce oruç tutmak isteyen vatandaşlar, "Ramazan'ı karşılamak için oruç tutulur mu?" sorusuna cevap aradı. Şaban ayını oruçla geçiren ve Ramazan'ı da oruçla karşılamak isteyen pek çok Müslüman, bu kafa karışıklığını gidermek üzere araştırmaya koyuldu. Diyanet, Ramazan'dan bir önceki gün oruç tutmanın mekruh mu yoksa günah mı olduğuna açıklık getirdi.