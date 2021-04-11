Regl iken oruç tutulur mu? Adetliyken oruç tutulur mu? Adet lekesi orucu bozar mı?

Sağlıklı her kadın ayın yaklaşık bir haftasında regl olmaktadır. Bu da Ramazan ayının neredeyse dörtte birinin adetli geçeceği anlamına gelir. Hal böyle olunca kadınlar "Adetliyken oruç tutulur mu?" "Ya niyet ettikten sonra adet olursam, oruçluyken adet olmak orucu bozar mı?" gibi endişelere kapıldı. Orucunun sarsılmasını istemeyen kadınlar için bu soruları Diyanet cevapladı.

REGL İKEN ORUÇ TUTULUR MU DİYANET AÇIKLAMASI

Kadınlar adet dönemlerini takip ederek günlük hayatta yaşayabilecekleri sıkıntıları kontrol altına almaktadır. Gecikmeler ve erken gelen sürprizler sebebiyle yaşanacak sorunlar kolaylıkla minimalize edilir. Ancak Ramazan ayında en az 5-6 gün regl olan kadınlar, oruç konusunda tereddüte düşer. Çünkü oruca niyetlendikten sonra yaşanabilecek adet hali orucu şüpheye düşürebilir. Diyanet İşleri Başkanlığı, binlerce kadının aklındaki "Adetliyken oruç tutulur mu? Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı?" sorusuna yanıt verdi.