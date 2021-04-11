Regl iken oruç tutulur mu? Adetliyken oruç tutulur mu? Adet lekesi orucu bozar mı?

Sağlıklı her kadın ayın yaklaşık bir haftasında regl olmaktadır. Bu da Ramazan ayının neredeyse dörtte birinin adetli geçeceği anlamına gelir. Hal böyle olunca kadınlar "Adetliyken oruç tutulur mu?" "Ya niyet ettikten sonra adet olursam, oruçluyken adet olmak orucu bozar mı?" gibi endişelere kapıldı. Orucunun sarsılmasını istemeyen kadınlar için bu soruları Diyanet cevapladı.
REGL İKEN ORUÇ TUTULUR MU DİYANET AÇIKLAMASI
Kadınlar adet dönemlerini takip ederek günlük hayatta yaşayabilecekleri sıkıntıları kontrol altına almaktadır. Gecikmeler ve erken gelen sürprizler sebebiyle yaşanacak sorunlar kolaylıkla minimalize edilir. Ancak Ramazan ayında en az 5-6 gün regl olan kadınlar, oruç konusunda tereddüte düşer. Çünkü oruca niyetlendikten sonra yaşanabilecek adet hali orucu şüpheye düşürebilir. Diyanet İşleri Başkanlığı, binlerce kadının aklındaki "Adetliyken oruç tutulur mu? Oruçluyken adet olmak orucu bozar mı?" sorusuna yanıt verdi.
KADINLAR ÖZEL GÜNLERİNDE ORUÇ TUTABİLİR Mİ?
Regl iken oruç tutmak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasına göre haramdır. Adetliyken oruç tutmak ve namaz kılmak sahih değildir. Fakihler ve mezhepler bu konuda görüş birliğindedir. Adet süresince kılınamayan namazlar kaza edilmez, oruçlar ise adet bittikten ve temizlendikten sonra tutulur. Tutulamayan oruçlar ise Ramazan sonrası kaza edilir. "Regl iken oruç tutulur mu?" sorusuna böylelikle net şekilde "Hayır" yanıtını verebiliriz.
ADET GÜNÜNDEN KAÇ GÜN SONRA ORUÇ TUTULUR?
Her kadının adet döngüsü ve adet gördüğü gün sayısı eşit değildir. Bazı kadınlar düzensiz adet kanaması yaşamaktadır. Bu nedenle kadınlar üç ile on gün arası adetli sayılır. On güne kadar adet için oruç terk edilir. "Adet gününden kaç gün sonra oruç tutulur?" sorusuna verilecek cevap ise, adet dönemi biten kadınların on günü doldurmayı beklemeleri yönünde olacaktır. On günün sonunda gusledilip oruca ve namaza başlanır.
REGL İKEN ORUÇ TUTMAK DİYANET TARAFINDAN AÇIKLIĞA KAVUŞTU
Bu bağlamda, "Regl iken oruç tutulur mu? Adet bittiği gün oruç tutulur mu? Adetin son günü oruç tutulur mu?" sorularına da "Hayır" yanıtını verebiliriz. Zira adet bitse bile 10 güne kadar yaşanan kanamalar adet kanaması kabul edilir ve bu süre zarfında oruç tutulmaz.
ADET LEKESİ ORUCU BOZAR MI?
Regl ne zaman başlayacağı kesin olarak bilinmeyen bir durumdur. Önceden belirti verse de başlaması saatler hatta günler sürebilmektedir. Bu sebeple bilmeden o günün orucuna niyetlenen bir kadın oruca başladıktan sonra regl görebilir. Bu durumu yaşayan kadınlar "Adet lekesi orucu bozar mı?" sorusunu açıklığa kavuşturmak istiyor. "Kanama olunca oruç bozulur mu?" sorusuna Diyanet şu yanıtı verdi: "Oruca niyetlenen kadın gün içinde adet görürse orucunu bozar. Temizlendikten sonra o günü kaza eder. İftar vaktine dek oruçlu davranması doğru değildir."
KANAMA OLUNCA ORUÇ BOZULUR MU?
Gün içinde adet lekesi ya da kanama olması halinde oruç ne yazık ki bozulur. Ancak bu durum kişinin tercihi dahilinde yaşanmadığı için orucu bozmuş sayılmaz. Bilakis, adetliyken oruç tutmak haram olduğu için ve bu durumda orucu bozarak fıkhın bir hükmünü yerine getirdiği için sevap kazanır. O günün orucu geçerli olmadığından temizlendikten sonra kaza etmesi gerekir. Aynı şekilde, adet dönemi bitmesine rağmen leke gelmesi durumu da kadınların kafasını karıştırır. Regl dönemi üzerinden 10 gün geçmeden gelen lekelenmeler adet kabul edilir ve yine orucu geçersiz kılar.