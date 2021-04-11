Revani nasıl yapılır? Püf noktalarıyla tam ölçülü revani tarifi!

Oruca başlamamıza sayılı günler kala iftar menüleri oluşturulmaya başlandı. İftar yemeklerinin ardından çoğunlukla şerbetli tatlılar tercih edilirken, revani tatlısı ise iftar sofralarını en çok tercih eden lezzetler arasında yer alıyor. Binlerce kişi bu pratik ve kolay tatlı tarifini iftar menüsüne ekledi! İşte püf noktalarıyla tam ölçülü revani tarifi...

TAM ÖLÇÜLÜ REVANİ NASIL YAPILIR?

Revani tariflerini deneyip bir türlü tutturamayanlar ya da ilk kez revani yapanlar bu tam ölçülü revani tarifi ile risksiz bir lezzete ulaşabilecekler. Sünger gibi revani yapmak isteyenler bu tariften faydalanarak yumuşacık bir tatlı ile Ramazan sofrasını şenlendirecek. İşte "revani nasıl yapılır?" sorusunun en pratik cevabı!