Revani nasıl yapılır? Püf noktalarıyla tam ölçülü revani tarifi!

Oruca başlamamıza sayılı günler kala iftar menüleri oluşturulmaya başlandı. İftar yemeklerinin ardından çoğunlukla şerbetli tatlılar tercih edilirken, revani tatlısı ise iftar sofralarını en çok tercih eden lezzetler arasında yer alıyor. Binlerce kişi bu pratik ve kolay tatlı tarifini iftar menüsüne ekledi! İşte püf noktalarıyla tam ölçülü revani tarifi...
TAM ÖLÇÜLÜ REVANİ NASIL YAPILIR?
Revani tariflerini deneyip bir türlü tutturamayanlar ya da ilk kez revani yapanlar bu tam ölçülü revani tarifi ile risksiz bir lezzete ulaşabilecekler. Sünger gibi revani yapmak isteyenler bu tariften faydalanarak yumuşacık bir tatlı ile Ramazan sofrasını şenlendirecek. İşte "revani nasıl yapılır?" sorusunun en pratik cevabı!
REVANİ TATLISI TARİFİ VE MALZEMELERİ
3 yumurta (oda sıcaklığında)
1 su bardağı şeker
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı irmik
1 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
1 çay bardağı sıvı yağ
Şerbet için;
3 su bardağı su
3 su bardağı seker
Yarım limon suyu
EVDE REVANİ TATLISI NASIL YAPILIR?
İlk olarak şerbet malzemeleri karıştırılır ve kaynatılarak soğuması için bir kenarda bekletilir. Şerbet için su ve şeker bir tencereye alınır ve homojen hale gelinceye tek karıştırılır. Kaynadıktan sonra içine yarım limonun suyu eklenir. 1-2 dakika daha kaynatıldıktan sonra altı kapatılır. Revani tatlısının keki için yumurta ve şeker köpük köpük oluncaya dek iyice çırpılır. Ardından sıvı yağ, irmik ve yoğurt eklenir ve çırpmaya devam edilir.
REVANİ KEKİ NASIL HAZIRLANIR?
Un, kabartma tozu ve vanilya eklenerek karışıncaya dek tekrar çırpılır. Yağlanan fırın kabına kek hamuru dökülür ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dakika kadar pişirilir. Üzeri kızarıncaya dek pişirmeniz yeterlidir. Temiz bir kürdanı batırarak kekin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Kürdan temiz çıkıyorsa kekiniz pişmiştir. İlk sıcaklığı çıkan keki arzu ettiğiniz biçimde kesin ve sıcak kekin üstüne soğuyan şerbeti dökün. Tatlınızı 1-2 saat dinlendirdikten sonra üzerini hindistan cevizi ile süsleyerek ya da kaymak, krem şanti, dondurma ile servis edebilirsiniz.
İRMİKSİZ REVANİ TARİFİ (YOĞURT TATLISI)
3 yumurta (oda sıcaklığında)
Yarım su bardağı toz şeker
1 su bardağı yoğurt (sulu kısmından ve oda sıcaklığında)
3 yemek kaşığı sıvı yağ
2 su bardağı un
1 adet kabartma tozu
Yarım limon kabuğu rendesi
Üzeri için 1 su bardağı ılık su
Şerbeti için:
3 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
1 yemek kaşığı limon suyu
Bu tarif için de öncelikle şerbet hazırlanıp soğumaya bırakılır, bu işlemi yukarıdaki talimatla yapabilirsiniz. Ardından yumurta ve şekerler beyazlaşıncaya kadar çırpılır. Daha sonra yoğurt ve sıvı yağ karışıma eklenir ve tekrar çırpılır. Son olarak un ve kabartma tozu da elenerek eklenir ve çırpmadan karıştırılır. Limon kabukları da dahil edilerek güzelce karıştırılır. Püf nokta hamuru çok çırpmamak, yumurtaları söndürmemektir. Ardından borcam ya da fırın tepsisi yağlanır ve karışım bu kaba dökülerek önceden ısıtılmış fırında pişirilir.
REVANİ TATLISI PÜF NOKTALARI
Pişen kek bekletmeden dilimlenir ve üzerine fırından çıkar çıkmaz 1 su bardağı ılık su dökülür. Vakit kaybetmeden ılık şerbet de kekin üzerine dökülür. Kek 15-20 dakika içinde şerbetini çekecektir. Üzerini yine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Keki pişerken fırının kapağını açmadan camından kontrol etmelisiniz.