Ruj sürmek orucu bozar mı? Diyanet açıklaması ile ruj sürmek orucu bozar mı bozmaz mı?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte orucu bozan ve bozmayan durumlar, oruç tutacak müslümanlar tarafından araştırılıyor. Günlük hayatta kullanımı olan rujun da durumu merak ediliyor. Vatandaşlar, "Ruj sürmek orucu bozar mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Buna göre, Ramazan'da ruj sürmek orucu bozar mı? Oruçluyken ruj sürülür mü?

Mübarek üç ayların sonuncusu Ramazan'a bu yıl da ulaştık. Vatandaşlar, Ramazan boyunca oruçlarını tutarak bu ayın kendisine ait farz ibadetini yerine getirecek. Bu nedenle orucu bozan durumlar hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bunların başında, 'ruj sürmek orucu bozar mı?' sorusu geliyor. Diyanet'in paylaştığı bilgilere göre, ruj sürünce oruç bozulur mu, oruçluyken ruj sürülür mü? İşte, merak edilen soruların yanıtı ve makyaj ile ruj hakkında dikkat edilmesi gerekenler...