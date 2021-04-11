Rüyalanmak orucu bozar mı? Ramazanda rüyalanınca oruç bozulur mu?

Oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslüman alemi bazı hususlarda detayları merak ederek internet aracılığı ile yanıt arıyor. Bu konuda öne çıkan sorulardan biri ise "Rüyalanmak orucu bozar mı?" sorusu oluyor. Bu kapsamda Diyanet resmi sitesi üzerinden tüm bu soruların yanıtını vermişti. Buna göre; Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez.
UYKUDAYKEN RÜYALANMAK ORUCU BOZAR MI?
SORU: Uykudayken rüyalanmak orucu bozar mı?
Nihat Hatipoğlu'nun uykudayken rüyalanmak orucu bozar mı sorusuna verdiği cevap şöyle;
Özellikle gençler bu soruyu çok sormaktadır. Uykudayken rüyalanmak orucu bozmaz. Rüyalandın kalktın, yıkanırsın ve orucuna devam edersin. Geç yıkandıysan yine orucun kabuldür çünkü oruç tutmanın gusülü gerektirmeyecek bir halden uzak olması ile ilgisi yoktur. Diyelim ki bir öğrenci sabahleyin rüyalandı ve yıkanması gerekliydi. Yıkanması gerekliydi ama yıkanamadı.
Akşama kadar yıkanamadı. Akşama kadar böyle kalması doğru mudur? Hayır. Çünkü namazdan kaçtı değil mi? Öğlen gitti, ikindi gitti, akşam gitti kılamadı. Akşama kadar eğer mazeretsiz yıkanamadıysa namazları kaçırdığı için günaha girer ama tutmuş olduğu oruç geçerlidir. Orucun gusülle ilgisi yoktur. Bunu birbirinden ayırmamız gerekir. Ancak ne olursa olsun bir Müslümana bu kadar kirli halde gezmek, dolaşmak yakışmaz.
Oruçlu iken rüyada ihtilam olmak orucu bozmaz, gusletmeyi geciktirerek cünüp olarak sabahlamak da oruca bir zarar vermez (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Ancak guslü sabah namazı vaktinin çıkmasına kadar ertelemek günahtır. Çünkü bu durumda namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372).