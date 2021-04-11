Sabah yazdı kimlik çilesi sona erdi

Ersin Akbaş'ın ismi nüfusta Ergün, okulda Ersun, askerde Ersin, Evlendirme Dairesi'nde Ersün yazıldı. Başkasının yerine hapis bile yatan Akbaş'ın çilesi 37 yıl sonra sona eriyor. Antalya'da şoförlük yapan Ersin Akbaş'ın (55) yardımına SABAH'ın haberi sonrası AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse koştu. Akbaş'ı telefonla arayan Köse, "Gerekirse Zonguldak'a kendim gidip tek tek kurumları dolaşıp bu sorunu çözeceğim" dedi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kızılbel Köyü'nde dünyaya gelen ve Antalya'da yaşayan şoför Ersin Akbaş (55), doğduğunda nüfusa 'Ergün' ismiyle ve kadın olarak kaydedildi.Yıllar sonra Ersin Akbaş aile nüfus müdürlüğüne gidip, kaydı erkek olarak değiştirdi. Ancak bu kez de ilkokuldan üzerinde Ersun Akbaş yazan bir diplomayla mezun oldu. Yaptığı tüm başvurulara rağmen hatayı düzelttiremeyen Akbaş, 1990'da gittiği askerliğide diplomadaki ismi Ersin Akbaş olarak çağrıldı. 18 ay askerlik yapan Akbaş, 1991'deki Körfez krizinde 15 günlük seferberlik görevi için bu kez Ersün ismiyle askere alındı. Akbaş, 2011'de borç nedeniyle bir hafta hapis cezası alan Ersun Akbaş isminde bir kişinin yerine tutuklandı. Vekilden yardım haberinin ardından havalara uçtuğunu belirten Akbaş, "Tüm ümitlerim bittiği anda Köse milletvekilim Hızır gibi yetişti" dedi.