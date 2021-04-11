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Giriş Tarihi: 11.4.2021 15:32

Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?

Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?

On bir ayın sultanı ayının gelmesiyle beraber Sahurda ezan okunurken su içmenin oruca zarar verip vermeyeceği konusu gündeme taşındı. İbadetlerini eksiksiz şekilde yerine getirmek isteyen binlerce Müslüman “Sahurda ezan okunurken su içilir mi, orucu bozar mı?” sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Bilindiği üzere ezanın okunmaya başladığı an, imsak vakti yani orucun başladığı anı ifade ediyor. Bu kapsamda kişilerin ezanla beraber yeme ve içmeyi bırakması gerekiyor.

Bu sene de manevi huzurla dolup taşacağımız Ramazan ayının gelmesiyle beraber sahur esnasında ezanın okunmaya başlamasıyla su içmenin doğru olup olmadığı konusu soru işaretlerine neden oldu. Kendilerine farz kılınan oruç ibadetlerini yerine getirecek olan Müslüman alemi bu noktada "Sahurda ezan okunurken su içilir mi, orucu bozar mı?" sorularına yanıt arıyor. Diyanete göre; Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. Bu nedenle ezanın başlamasıyla kişilerin yeme ve içmeyi bırakması önem arz etmektedir.

Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Ezan okunduğu esnada su içilir mi?

EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili vatandaşların merak ettiği sorunun yanıtını verdi. Buna göre sahurda okunduğu sırada, oruca başlama saati olan imsak vakti girdiği için yenilip içilmemelidir. Bu durumda orucu bozar. O gününün orucuna niyetlenmek isteyen kişi, ancak sabah ezanına kadar bir şeyler yiyip içebilir.

Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı? Ezan okunduğu esnada su içilir mi?

UNUTARAK BİR ŞEYLER YİYİP İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Bu arada kişi oruçluyken bu durumu unutup bir şeyler yiyip içerse orucu bozulmaz. Peygamber Efendimiz konuyla alakalı, "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir" buyurmuştur (Buhari, "Savm", 26)..

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Sahurda ezan okunurken su içilir mi? Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı?
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