Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 11 Nisan bugün Şans Topu çekilişi sonuçları MPİ bilet sorgulama

Çok sayıda şans oyunu meraklısının heyecanlı bekleyişi, 11 Nisan 2021 Şans Topu çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından çarşamba ve pazar olmak üzere, haftada iki gün gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 11 Nisan MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI | 11 NİSAN MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

11 Nisan Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapıldı ve ardından Şans Topu sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 5+1 bilen üç kişi olmuş ve büyük ikramiye 200 bin TL kazandırmıştı.

İşte, Şans Topu sonuçları ve bugünün kazanan numaraları...