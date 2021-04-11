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Giriş Tarihi: 11.4.2021 20:06 Son Güncelleme: 11.4.2021 20:06

sonuçları açıklandı! 11 Nisan bugün Şans Topu çekilişi sonuçları MPİ bilet sorgulama

Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 11 Nisan bugün Şans Topu çekilişi sonuçları MPİ bilet sorgulama

Şans oyunları oynayanlar için sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. tarafından gerçekleştirilen canlı çekiliş ile 11 Nisan bugün ve kazanan numaraları açıklandı. yapmak isteyenler, Şans Topu sonucu bilet sorgulama ekranı aracılığıyla bunu gerçekleştirebilir. İşte, haftanın Şans Topu sonuçları kazanan numaraları ve 11 Nisan 2021 Milli Piyango Online MPİ bilet sorgulama ekranı

Çok sayıda şans oyunu meraklısının heyecanlı bekleyişi, 11 Nisan 2021 Şans Topu çekilişi sonuçları ile sona erdi. Milli Piyango Online tarafından çarşamba ve pazar olmak üzere, haftada iki gün gerçekleştirilen Şans Topu çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 11 Nisan MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI | 11 NİSAN MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

11 Nisan Şans Topu çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapıldı ve ardından Şans Topu sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 5+1 bilen üç kişi olmuş ve büyük ikramiye 200 bin TL kazandırmıştı.

İşte, Şans Topu sonuçları ve bugünün kazanan numaraları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI 11 NİSAN 2021

Şans Topu 11 Nisan çekilişi yapıldı ve sonuçları açıklandı. İşte, Şans Topu'nda kazandıran numaralar...

ŞANS TOPU SONUÇLARI BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Şans Topu çekilişinin sonuçları sabah.com.tr'de.

ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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ŞANS TOPU'NUN KURALLARI

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

SEN SEÇ!

Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

ÇOKLU ÇEKİLİŞ!

Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

İPTAL

Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

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Şans Topu sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 11 Nisan bugün Şans Topu çekilişi sonuçları MPİ bilet sorgulama
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