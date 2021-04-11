Son dakika | Antalya'da Rus kadın dehşeti yaşadı: Normal insan bunu yapmaz!



"NORMAL BİR İNSAN YAPAMAZ BUNU"



İki araçta da ciddi zarar oluştuğunu belirten Tamara Y., "Neden bu kadar sinirlendi anlamadım ama normal insan bunu yapamaz. Şirketin bir aracı, bir de şahsi aracım vardı. Bu 350 bin liraydı, diğeri 200 bin civarında. İkisi de pert olmuş durumda. Kendi de telefona çekmiş" dedi.

Son dakika: İzmir’de düşen uçak bulundu! MSB açıklama yaptı!

Antalya’da dağlardan topluyor! 1500 liraya satıyor!