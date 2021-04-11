SON DAKİKA HABER: Genç kız kabusu yaşadı! İstanbul'un göbeğinde sapık dehşeti!

Son dakika haberleri... Korkunç olayın görüntüleri İstanbul'un Beyoğlu'nda bulunan Cihangir Sanatkarlar Parkı'ndan geldi. Genç kadını takip eden eli bıçaklı sapık, zavallı kadının boğazına bıçak dayayarak parkın içerisinde taciz etti.
Parkı gören bir vatandaşın cep telefonundan çektiği videoyu sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıkan korkunç görüntüler, büyük tepki topladı.
Görüntülerde, tacizci genç kadının boğazına bıçak dayayarak tacizcinin ardından kaçtığı gözleniyor.
Sosyal medyaya yansıyan olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
SON DAKİKA: İstanbul Cihangir'de genç kadına bıçaklı sapık dehşeti! Görüntülere sosyal medyada tepki yağdı...
Bıçaklı saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.