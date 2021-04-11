SON DAKİKA HABERİ: Eskişehir'de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı

Yola yakın bir bahçede otururken kaza seslerini duyarak geldiğini anlatan Arif Öner, "Bir anda her taraf toz duman oldu. Koştuk geldik, bir kişi kırmızı kamyonette, 5-6 kişi de diğer araçta vardı. Olayın nasıl gerçekleştiğini tam olarak göremedik. İki aracın da şoför mahalleri birbirine çarpmış. Kırmızı araçtaki şoförün durumu daha ağırdı. Diğer araçtakinin o kadar ağır değildi" dedi.