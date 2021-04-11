SON DAKİKA HABERİ | Manisa'da katliam gibi kaza! Bu acıya yürek dayanmaz...

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki 3 kişiyi sıkıştıkları yerden güçlükle çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 3 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobil üzüm bağına uçtu: 3 ölü. Feci kaza kamerada | Video