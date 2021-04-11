Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERİ | Manisa'da katliam gibi kaza! Bu acıya yürek dayanmaz...
Giriş Tarihi: 11.4.2021 16:21 Son Güncelleme: 11.4.2021 17:15

| 'da katliam gibi ! Bu acıya yürek dayanmaz...

DHA
SON DAKİKA HABERİ | Manisa'da katliam gibi kaza! Bu acıya yürek dayanmaz...

:'da katliam gibi bir yaşandı. Ahmetli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı. Araçtaki 1'i kadın 3 kişi hayata gözlerini kapadı. Korkunç kaza, güvenlik kameralarına bakın nasıl yansıdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberi:Yürekleri yakan kaza, saat 09.30 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu, Matderesi mevkii yakınlarında meydana geldi. Manisa'dan Salihli yönüne giden Ahmet Doğan Sarıkaya (39) kullandığı 41 NH 802 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil savrularak, yol kenarındaki menfeze çarptı. Sürücü Sarıkaya ile yanındaki Nuri Palabıyık (39) ve Oya Palabıyık (36) araçta sıkıştı.

Yoldan geçen diğer araç sürücüleri durumu sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısaca şirketinizden bahseder misiniz?
Kısaca şirketinizden bahseder misiniz?

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobildeki 3 kişiyi sıkıştıkları yerden güçlükle çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 3 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobil üzüm bağına uçtu: 3 ölü. Feci kaza kamerada | Video


Ölen 3 kişinin cenazeleri, güvenlik güçleri ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat süreyle tek şeritten verilen trafik, kaza yapan otomobilinin çekici ile kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kısaca şirketinizden bahseder misiniz?
Kısaca şirketinizden bahseder misiniz?


Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kısaca şirketinizden bahseder misiniz?
Kısaca şirketinizden bahseder misiniz?
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ | Manisa'da katliam gibi kaza! Bu acıya yürek dayanmaz...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA