Son dakika: İçişleri Bakanlığı Ankara'daki Açelya Apartmanı için devrede! Belediye görevlilerinin ihmali araştırılıyor!

Son dakika haberi:Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta temelinde boşluk olduğu için çökme tehlikesi bulunan ve yıkım çalışmaları süren 8 katlı Açelya Apartmanı ile ilgili İçişleri Bakanlığınca başlatılan soruşturma, mülkiye başmüfettişlerince yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında iki mülkiye başmüfettişinin görevlendirildiği, müfettişlerin özellikle belediye görevlilerinin ve diğer ilgililerin ihmalinin olup olmadığı üzerinde durduğu öğrenildi.
Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da ahaber canlı yayında çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte o konuşma;
Bakan Kurum Ankara'daki apartmanla ilgili canlı yayında konuştu | Video
NE OLMUŞTU?
İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta yakın zamanda başlanan inşaat çalışmaları sırasında yan tarafında bulunan Altay Sokak'taki 8 katlı binanın istinat duvarının bir kısmının yıkılması ve temelinde boşluk oluşmasıyla çökme tehlikesi meydana gelmişti.
Çökme tehlikesi bulunan bina ile tedbir amaçlı olarak bölgedeki 21 binada oturanlar tahliye edilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Ankara'nın Çankaya İlçesi İleri Mahallesi'nde yaşanan olayla ilgili açıklama yapmıştı. Olaydan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Kurum, şunları kaydetti:
'VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ'
"Bölgede ilk andan itibaren bakanlıklarımız ve üniversite hocalarımızla birlikte teknik analizlerimizi titizlikle yürüttük. Hasar tespit ve yapı işleri uzmanlarımız tahliye edilen binalarda ve çevrede teknik incelemelerine devam ediyorlar. Önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği. Bakanlıklarımız ve belediyemizle birlikte gerekli bütün adımlarımızı süratle atarak vatandaşlarımızın yanında olacağız."
Ayıraca Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta, arkasındaki Açelya Apartmanı'nın istinat duvarının bir kısmının yıkılmasına ve çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden olan inşaatla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, inşaatın müteahhidi S.A. ile hafriyat şirketi sahibi S.K. ve kepçe operatörü Ö.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Daha sonra tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.