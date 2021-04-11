SON DAKİKA: İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Önce zehirlediler sonra dolandırdılar

SAHTE DÖVİZLER ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramalarda 126.55 gram uyuşturucu madde, 100'er dolarlık banknotlar halinde 726 adet sahte döviz, üç deste halinde sahte para yapımında kullanılan boş kağıt, iki adet karartılmış ve boyanmış 100'er dolarlık banknot, satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin paketlenmesinde kullanılan çok sayıda şeffaf küçük kilitli poşet ve bir PVC yapıştırıcı ele geçirildi.

Hem uyuşturucu hem sahte para imal ettiler! Önce zehirlediler; sonra dolandırdılar | Video