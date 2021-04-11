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Giriş Tarihi: 11.4.2021 09:15 Son Güncelleme: 11.4.2021 09:21

: ’da operasyonu: Önce zehirlediler sonra dolandırdılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
SON DAKİKA: İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Önce zehirlediler sonra dolandırdılar

haberi:’da madde imalatı ve satışı yapan, aynı zamanda sahte para imalatıyla dolandırıcılık olaylarına karışan yabancı uyruklu bir çete çökertildi. Nijerya ve Kamerun uyruklu üç şüpheli yakalandı. Şüphelilerin uyuşturucu madde sattıkları kişileri, “Özel kimyasal solüsyonlarla döviz çoğaltıyoruz. Boş kağıtları paraya çeviriyoruz” diyerek tuzağa düşürdükleri ve karşılığında paralar aldıkları söz konusu kişileri dolandırdıkları iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri:İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Mecidiyeköy Mahallesi'nde bulunan bir adresin önünde bekleyen ve durumundan şüphelendikleri Nijerya uyruklu K.A.A.'nın üst aramasında 1.83 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin ikamet adresine operasyon düzenlendi. Adreste Nijerya uyruklu M.O. ve Kamerun uyruklu F.T.H. isimli iki şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin uyuşturucu madde sattıkları kişileri "Özel kimyasal solüsyonlarla döviz çoğaltıyoruz. Para ebadında kesilmiş boş kağıtları paraya çeviriyoruz" diyerek tuzağa düşürdükleri ve karşılığında paralar aldıkları söz konusu kişileri dolandırdıkları iddia edildi.

SAHTE DÖVİZLER ELE GEÇİRİLDİ

Adreste yapılan aramalarda 126.55 gram uyuşturucu madde, 100'er dolarlık banknotlar halinde 726 adet sahte döviz, üç deste halinde sahte para yapımında kullanılan boş kağıt, iki adet karartılmış ve boyanmış 100'er dolarlık banknot, satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin paketlenmesinde kullanılan çok sayıda şeffaf küçük kilitli poşet ve bir PVC yapıştırıcı ele geçirildi.

Hem uyuşturucu hem sahte para imal ettiler! Önce zehirlediler; sonra dolandırdılar | Video

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Şüphelilerin uyuşturucu madde ticaretinde kullandıkları dört cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" ile "Parada Sahtecilik" suçlarından ötürü adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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SON DAKİKA: İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: Önce zehirlediler sonra dolandırdılar
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