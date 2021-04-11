Son dakika: Prof. Dr. Şakir Şahin’den Çorum’daki depremle ilgili açıklama: Aynı fay üzerinde...

1900 yılından günümüze bu fay üzerinde 618 deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerin en büyüğü 6 olarak kaydedilmiştir. Bölgede en fazla deprem 1996 yılında meydana gelmiş, en büyüğü 5,6 olan 169 deprem oluşmuştur.