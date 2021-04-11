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Giriş Tarihi: 11.4.2021 14:26 Son Güncelleme: 11.4.2021 14:32

Son dakika: Vali Ali Yerlikaya, 'da yapılan aşı sayısını açıkladı

AJANSLAR
Son dakika: Vali Ali Yerlikaya, İstanbul'da yapılan aşı sayısını açıkladı

Son dakika haberler... Valisi Ali Yerlikaya, kentte yapılan koronavirüs aşı sayısını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'İstanbul'umuzda toplam 2.814.919 olmak üzere, 1. doz 1.661.010, 2. doz 1.153.909 aşı yapıldı. 65 yaş ve üstü büyüklerimizin aşı olma oranı %81,2'ye ulaştı. 15 gün gibi kısa bir sürede 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın %46,4'üne aşı yapıldı. Mücadelede en büyük gücümüz aşı.' açıklamasında bulundu.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

ÜLKE GENELİ AŞILANAN KİŞİ SAYISI 20 MİLYONA YAKLAŞTI

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesin alınan bilgiye göre ise Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 18 milyon 499 bine ulaştı.

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Son dakika: Vali Ali Yerlikaya, İstanbul'da yapılan aşı sayısını açıkladı
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