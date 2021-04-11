Son dakika: Vali Ali Yerlikaya, İstanbul'da yapılan aşı sayısını açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'İstanbul'umuzda toplam 2.814.919 olmak üzere, 1. doz 1.661.010, 2. doz 1.153.909 aşı yapıldı. 65 yaş ve üstü büyüklerimizin aşı olma oranı %81,2'ye ulaştı. 15 gün gibi kısa bir sürede 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın %46,4'üne aşı yapıldı. Mücadelede en büyük gücümüz aşı.' açıklamasında bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
ÜLKE GENELİ AŞILANAN KİŞİ SAYISI 20 MİLYONA YAKLAŞTI
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesin alınan bilgiye göre ise Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı 18 milyon 499 bine ulaştı.