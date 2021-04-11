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Giriş Tarihi: 11.4.2021 16:30 Son Güncelleme: 11.4.2021 17:00

Sosyal medyada gündem olmuştu... Metroda fasulye ayıklayan teyze konuştu

İHA
Sosyal medyada gündem olmuştu... Metroda fasulye ayıklayan teyze konuştu

'da alışveriş yaptıktan sonra metroya binen Hafize Aydağ isimli kadının, seyahat sırasında poşetindeki fasulyeleri çıkararak ayıklaması sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı. Birçok kullanıcı, yaptığı yorumda Aydağ'ın zamanını iyi değerlendirdiğini ifade etti. Kızının sosyal medya hesabı üzerinden kendisine gelen yorumlara karşılık veren Hafize Aydağ, yaptığı açıklamada "Metro bir saat çektiği için burada kırayım dedim. Güzel yorum yapanlar için de pişirebilirim" ifadelerini kullandı. Aydağ, koronavirüs riskine dikkat çekenler için de "Sebzelerimi sirkeli su ile yıkıyorum" dedi.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde metroda fasulye ayıklayarak evine giden kadın vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

"İYİ YORUM YAPANLARA DA PİŞİRİRİM"

Metrodaki kadının fasulye ayıklarkenki görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Video birçok kullanıcı tarafından paylaşılıp, birçok kişiden yorum aldı.

Bunun üzerine kızının sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hafize Aydağ, "Fasulye almıştım, metro da bir saat çektiği için burada kırayım da hazır olsun, eve gidince hemen pişiririm diye düşündüm. Güzel yorum yapanlar için de pişirebilirim.

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Olumsuz yorumlar için de sebzelerimi sirkeli suyla yıkıyorum, bir şey olmayacağını düşünüyorum. Maskemizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Güzel yorumlar için teşekkür ediyorum" dedi.

Metroda fasulye ayıklayan teyze vatandaşların ilgi odağı oldu | Video

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Sosyal medyada gündem olmuştu... Metroda fasulye ayıklayan teyze konuştu
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