Süper Loto bu akşam saat kaçta? Milli Piyango Online ile MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı 11 Nisan

Şans oyunu severler bu akşam yapılacak olan Süper Loto sonuçları için heyecanla bekleyişini sürdürüyor. Her Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango Online bünyesindeki MP TV ve Youtube kanalı üzerinden canlı çekiliş gerçekleştirilerek şans oyunu severlere büyük ikramiye kazanma şansı sunan Süper Loto geçtiğimiz hafta devretti.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.