Teravih namazı için niyet etmek! Evde teravih namazı için nasıl niyet edilir?

Mübarek Ramazan ayının başlamasına çok az bir zaman kaldı. Ramazan ayının vazgeçilmez ibadetlerinden birisi de Teravih namazı kılmaktır. Ülkemizde koronavirüs salgını nedeniyle evde teravih namazı kılınacak. Durum böyle olunca, evde teravih namazına nasıl niyet edilir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
Ramazan ayının ilk teravih namazı 12 Nisan gecesi kılınacak. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kılınacak olan namazı doğru şekilde kılmak isteyen vatandaşlar Teravih namazı için nasıl niyet edilir sorusunun yanıtını öğrenmeye çalışıyor.
Euzü Besmele çekilerek teravih namazına niyet edilir. "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için teravih namazını kılmaya."
Teravih namazı, Ramazan ayında olmak üzere yirmi rekattan ibaret sünnet namazıdır. Teravih namazına Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve dört halife de devam etmiştir. Diğer namazlardan teravih namazının kılınışın bir farkı yoktur. Yani iki rekât bir namaz nasıl kılınıyorsa, mesela sabah namazının sünneti diyelim teravih namazının iki rekâtı o şekilde kılınır.