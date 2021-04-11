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Giriş Tarihi: 11.4.2021 19:16 Son Güncelleme: 11.4.2021 19:17

Evde kılınır ve kaç rekattır? anlatımı! ?

Evde Teravih namazı kılınır ve kaç rekattır? Teravih namazı kılınışı anlatımı! Teravih namazı nasıl kıldırılır?

İslam alemi açısından oldukça önemli olan mübarek Ramazan ayına çok az bir zaman kaldı. Ramazan ayının en önemli ibadeti hiç şüphesiz kılınışıdır. Koronavirüs salgını nedeni ile evlerde teravih namazı kılınacak. Bu noktada, merak konusu oldu. Evde teravih namazı kılmak hakkında bilgi edinmek isteyenler, ve kıldırılır sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından teravih namazı kılınışı hakkında bilgi verilirken evde Teravih namazı kılınır, kıldırılır ve kaç rekat konusuna da açıklık getirildi.

Mübarek Ramazan ayına çok az bir vakit kaldı. Ramazan ayının en önemli ibadeti Teravih namazı, bu yıl da koronavirüs salgını nedeni ile evlerde kılınacak. Camilerde cemaatle kılınamayacak olan Teravih namazı kılınışı da birçok vatandaş tarafından şimdiden merak konusu oldu. Öyle ki, evde teravih namazı kılınır, teravih namazı kıldırılır ve kaç rekat sorularına yanıt aranıyor.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR, KILDIRILIR VE KAÇ REKAT?

Teravih namazı kılınışı vatandaşların araştırdığı konular arasında yerini alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından teravih namazı kılınır, evde nasıl kıldırılır ve kaç rekat konusuna açıklık getirildi.

İşte, Teravih namazı kılınışı ve kıldırılışı;

namazı, iki rekâtta bir ya da dört rekâtta bir selam verilerek toplamda yirmi rekât olarak kılınır. Hasta veya yorgun olanlar, yirmi rekâtın tamamını kılmakta zorlanırlarsa, bu fazileti kaçırmamak için teravih namazını sekiz rekât olarak da kılabilirler. Zira Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Allah rızası için ramazan gecelerini (teravih vb.) ibadetlerle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, Teravih, 1 (2008); Müslim, Namaz, 173 (759).



, yatsı namazının son iki rekât sünneti kılındıktan sonra eda edilir, yatsıdan önce kılınması caiz değildir. Vitir namazı ise genellikle teravihten sonra kılınır.

Teravih namazı her iki rekâtta bir selamla kılınacaksa sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dört rekâtta bir selamla kılınacaksa, ikindinin sünneti gibi kılınır. Vaktinde kılınmayan teravih namazı sonradan kaza edilmez. Teravih namazının tamamı tek namaz hükmünde olduğundan bu namaz için baştan bir niyet yeterli ise de aralarda verilen selamdan sonra namazdan çıkılmış olduğundan yeniden namaza başlarken tekrar niyet edilmesi ihtiyata daha uygundur.

Teravih namazı cemaatle şöyle kılınır:

Önce yatsı namazının ilk sünneti, sonra farzı daha sonra da son sünneti kılınır. Sonra imam, müezzin veya cemaatten biri namazına başlanacağını duyurur.İmam "niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya ve kıldırmaya", cemaat de "niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" şeklinde niyet ederek iftitah tekbiri alınıp namaza başlanır.



İkişer rekât halinde kılınacaksa ikinci rekâttan sonraki oturuşta "Tahiyyat", "Salli-Barik" ve "Rabbena" duaları okunarak sağa ve sola selam verilir. Eğer teravih dört rekât olarak kılınacaksa ilk oturuşta "Tahiyyat" ile birlikte "Salli-Barik" duaları okunarak kalkılır ve üçüncü rekâta kalkıldığında ise "Sübhaneke" duası okunur. Her selam verildiğinde "salat-ı ümmiyye"'nin okunması güzel olur. ara vermeden kılınabileceği gibi ihtiyaca göre kısa aralar da verilebilir.

Teravih namazı bittikten sonra kısa bir duanın akabinde vitir namazı da cemaatle kılınır. Daha sonra tesbihat ve dua ile birlikte ibadet tamamlanmış olur.

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TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Teravih namazı evde kılınabilir. Aile bireyleri teravih namazını kendi başlarına tek tek kılabilecekleri gibi içlerinden Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyanı ve namazla ilgili hükümleri en iyi bileni, diğerlerine imam olarak cemaatle de kılabilirler.

Ezan okunduktan sonra sırayla:

4 Rekât yatsının ilk sünneti
4 Rekât yatsının farzı
2 Rekât yatsının son sünneti
20 Rekât teravih
3 Rekât vitir namazı kılınır.

Teravihin ikişer rekât olarak kılınması daha uygundur. Bununla birlikte dörder rekât halinde de kılınabilir.

İkişer rekât halinde kılınırken aynen sabah namazının sünneti gibi kılınır. Dörder rekât kılınırken ise yatsının ilk sünneti gibi kılınır. Teravih tamamlandıktan sonra Vitir namazı kılınır.

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Evde Teravih namazı kılınır ve kaç rekattır? Teravih namazı kılınışı anlatımı! Teravih namazı nasıl kıldırılır?
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