Evde Teravih namazı kılınır ve kaç rekattır? Teravih namazı kılınışı anlatımı! Teravih namazı nasıl kıldırılır?

Mübarek Ramazan ayına çok az bir vakit kaldı. Ramazan ayının en önemli ibadeti Teravih namazı, bu yıl da koronavirüs salgını nedeni ile evlerde kılınacak. Camilerde cemaatle kılınamayacak olan Teravih namazı kılınışı da birçok vatandaş tarafından şimdiden merak konusu oldu. Öyle ki, evde teravih namazı kılınır, teravih namazı kıldırılır ve kaç rekat sorularına yanıt aranıyor.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR, KILDIRILIR VE KAÇ REKAT?

Teravih namazı kılınışı vatandaşların araştırdığı konular arasında yerini alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından teravih namazı kılınır, evde nasıl kıldırılır ve kaç rekat konusuna açıklık getirildi.

İşte, Teravih namazı kılınışı ve kıldırılışı;