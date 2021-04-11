Türkiye’de 5 milyondan fazla kişi e-imza kullanıyor

İnternet Medya Temsilcileri tarafından düzenlenen "Kırıkkale Buluşmaları" programına katılan E-İmzaTR Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kılıç, "Son 6 ay içerisinde e-imza kullanımında yüzde 60 oranında artış oldu. İnanılmaz bir artış. Bundan sonra da bu artışın birkaç yıl sonra da süreceğini ve 10 milyon kullanıcının olacağını öngörüyoruz" dedi.

Yeni tip Coronavirüs (covid-19) pandemi süreciyle birlikte e-imza kullanımının arttığını ifade eden Kılıç, Türkiye'de ıslak imza döneminin azaldığını, elektronik imza kullanımının da yaygınlaştığını söyledi.

Türkiye'de bugün elektronik imza sektöründe faaliyet gösteren 4 firmadan biri olduklarını anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Şu anda 50'yi aşkın ilde 70 şubemiz bulunuyor. Sektörde ilk defa elektronik imza alacakların yüzde 40'ı biz alıyoruz. İlk defa E-imza alacakların oluşturduğu pazarda sektörün lideriyiz diyebilirim. E-İmza artık her alanda kullanılan bir dijital imza sistemidir. Sadece merasim gerektiren evlilik ve tapuda kullanılmıyor. Onun harici kamuda, iş dünyasında çok yaygın bir kullanım alanı vardır. Biz diğer firmalar gibi bugün başvur yarın al demiyoruz. Sloganımızda olduğu gibi; 'alması kolay kullanması kolay' bize başvuran 15 dakikada e-imzasına sahip olabiliyor. Bunun süresi 1 yıl, 2 yıl ve 3 yıl olarak değişiyor. Alan kişi sürenin sonunda sonra ihtiyacı halinde yenileyebiliyor ya da istediği anda 7/24 iptal edebiliyor. İmza atmanız gereken tüm evraklara nerede olursanız olun bir flash bellek içine yüklenmiş e-imzanız ile bilgisayar ortamında imzalayabiliyorsunuz."