Anadolu medeniyetinin televizyonu: VAV TV

Medya Grubu'nun İslam kültür ve medeniyetini anlatarak ilim, fikir ve düşünce hayatına dair konuları işlenecek yeni TV kanalı VAV, yarın "Gerçek Bilgi Doğru Yorum" sloganıyla yayın hayatına "Merhaba" diyecek. VAV TV; 24 saat yayın yapacak dini sohbet, fikir, kültür- sanat, belgesel gibi birbirinden farklı özgün programları ekranlara taşıyacak.Bir Anadolu medeniyetinin televizyonu olacak. Kültür mirasımızın yeniden ihya ve inşasını önceleyen içerikler olacak. Her gün 2 saat boyunca ülkemizin altın sesleri olarak gördüğümüz hocalarımız tarafından mukabele okunacak. VAV Radyo ve VAV TV Yönetim Kurulu Başkanvekilimiz Sayın Serhat Albayrak'ın çok istediği ve kıymet verdiği bir projedir. Bize liderlik etmesi ve desteğiyle VAV TV, hem grubumuza hem de TV yayıncılığına yeni bir soluk getirecektir.: Bazen Kudüs'te canlı yayın yapıp Kudüs'ü anlatacağız, bazen Endülüs'e gideceğiz, bazen de İtalya'da bir Türk köyünü anlatacağız.: Son teknoloji ile donatılmış 4K yayıncılık olacak. 33-34 tane içyapım program var.: Kanalımız insanı inşa eden bir medeniyet projesidir.: Programlarımızda Anadolu'nun entelektüel birikimini ortaya koyacağız.Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Prof. Dr. Ekrem Demirli, Prof. Dr. Mim Kemal Öke, Prof. Dr. Recep Şentürk, Prof. Dr. İsmail Güleç, Prof. Dr. Kerim Buladı, Prof. Dr. Tahsin Görgün, Prof. Dr. Necdet Subaşı, Prof. Dr. Zekeriya Güler, Prof. Dr. Ali Rıza Temel, Prof. Dr. Hüseyin Kayapınar, Dr. Kamil Yaşaroğlu, Prof. Dr. Vehbi Baysan ve Mesut Uçakan..Digiturk: Kanal 67 D-Smart: Kanal 55 Tivibu: Kanal 56 TV+: Kanal 43 Kablo TV: Kanal 45 Vodafone TV: Kanal 65 Uydu: Türksat 4A Frekans: 11999 MHz Polarizasyon: Dikey (Vertical) Sembol Oranı (Symbol Rate): 11.666 Mbaud FEC:3/4Tasarımabaşlarken Ayasofya'yısimgesel anlamlarda taklitetmeliyiz diye düşündük.Her bir revakı sadeceışık kutusu ile tanımladık.Hat levhalarını da çokdeğiştirmeden kullandık.