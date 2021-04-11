Unuttuğu paraları karşısında görünce havalara uçtu

Tatil için dün Kuvyet' ten Türkiye'ye gelen Khalid Monahe, İstanbul Havalimanı'ndan Levent Toraman'ın kullandığı taksiye binerek kalacağı otele gitti.

Yolcusunu indirdikten sonra geri dönüş yapan ve aracında unutulan çantayı fark eden Toraman, içinde Türk Lirası ve döviz bulunan çantayı İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi yetkililerine teslim etti. Bunun üzerine harekete geçen kooperatif yetkilileri, yolcunun kaldığı otel ile iletişime geçerek çantanın kendilerinde olduğu bilgisini verdiler.

SEVİNÇTEN HAVALARA UÇTU

Bindiği takside unuttuğu çantayı teslim almak için İstanbul Havalimanı'na gelen Khalid Monahe ise paralarını karşısında görünce adeta mutluluktan havalara uçtu.

HİÇ BİR ŞEYE DOKUNMAMIŞLAR

Türkiye'yi çok sevdiğini ve sık sık tatile geldiğini ifade eden Monahe " Bu kooperatife ve şoföre çok teşekkür ederim. Çünkü çantamı unuttum. Çantamın içindeki paraya hiçbir şeye dokunmamışlar. Aradığımda hemen geldiler beni aldılar. Tekrar çok teşekkür ederim. İstanbul'a tali için geldim, ziyaret için sık sık geliyorum. Çok mutluyum. Bu ülkeyi seviyorum. Paramın kaybolacağından korkmadım. Türkiye iyi bir ülke, vatandaşları iyi insanlar" diye konuştu.

İNSANLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK

İstanbul Havalimanı'nda 2.5 yıldır taksicilik yapan 59 yaşındaki Levent Toraman ise "Müşterimi indirdikten sonra havalimanına geldiğimde aracımda yaptığım kontrolde bir çanta gördüm. Çantayı görevlilere teslim ettim. Görevliler de içinde para olduğunu söyledi. Telefonla yolcuya ulaştık. Oteli aradık. Onlar da bizi arıyormuş. Sahibine teslim ettiğimiz için mutluyuz. İnsanlık görevimizi yaptık" dedi.

300 DOLAR İLE ÖDÜLLENDİRDİ

Parasını teslim aldıktan sonra ikinci kez Toraman'ın kullandığı araç ile kalacağı otele giden Kuveytli turist Khalid Monahe'nin örnek davranışı ödüllendirmek için 300 dolar verdiği öğrenildi.