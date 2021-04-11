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Giriş Tarihi: 11.4.2021 09:40

Urfa Kalesi'nde kurtuluş coşkusu

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Urfa Kalesi'nde kurtuluş coşkusu

’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi, Urfa Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında çeşitli aktivitelerle devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 11 Nisan etkinlikleri kapsamında her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Dünya'nın en büyük doğal akvaryumu Balıklıgöl'de ışık ve lazer gösterisi ile vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Mapping ışık ve lazer gösterisini vatandaşlar dikkatle ve bayraklarla izlemesi gözlerden kaçmazken, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise vatandaşlarla beraber gösteriyi izledi. Gösterinin ardından Başkan Beyazgül'ün havai fişek butonuna basması ile beraber tarihi Balıklıgöl platosunda bir de görsel şölen yaşandı.

Yapılan gösteriler vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi.

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Urfa Kalesi'nde kurtuluş coşkusu
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