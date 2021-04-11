Van'da yankesicilik yapan bir kişi tutuklandı

Van Merkez İlçelerinde faaliyet gösteren 3 ayrı iş yerinde meydana gelen "Yankesicilik" olaylarıyla ilgili polis titiz bir çalışma yaptı. Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince, oluşturulan özel ekip tarafından özel beceri ile "Yankesicilik" yapan şüphelilerinin tespit

edilmesi ve yakalanması için çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında, işyerlerinin giriş, çıkış ve çevre güzergâhlar üzerinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirenin M.T. isimli şüpheli olduğu ve araç kiraladığı tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Harekete geçen polis ekipleri, M.T.'yi kiraladığı araç içerisinde yakalayarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin kiraladığı araç ve üzerinde yapılan aramada, akrabasına ait kimlik ile gezdiği, taşınması yasak olan muşta olarak tabir edilen alet ve olaylarda çaldığı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.T. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.