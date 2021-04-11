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Giriş Tarihi: 11.4.2021 11:40

'da yankesicilik yapan bir kişi tutuklandı

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Van'da yankesicilik yapan bir kişi tutuklandı

'da 3 ayrı iş yerinde "yankesicilik" yaptığı tespit edilen M.T. Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince oluşturulan özel ekiple kıs kıvrak yakalandı. M.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Merkez İlçelerinde faaliyet gösteren 3 ayrı iş yerinde meydana gelen "Yankesicilik" olaylarıyla ilgili polis titiz bir çalışma yaptı. Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince, oluşturulan özel ekip tarafından özel beceri ile "Yankesicilik" yapan şüphelilerinin tespit
edilmesi ve yakalanması için çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında, işyerlerinin giriş, çıkış ve çevre güzergâhlar üzerinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirenin M.T. isimli şüpheli olduğu ve araç kiraladığı tespit edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Harekete geçen polis ekipleri, M.T.'yi kiraladığı araç içerisinde yakalayarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin kiraladığı araç ve üzerinde yapılan aramada, akrabasına ait kimlik ile gezdiği, taşınması yasak olan muşta olarak tabir edilen alet ve olaylarda çaldığı cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.T. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Van'da yankesicilik yapan bir kişi tutuklandı
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