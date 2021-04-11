Yanlış okula gitti, sınavı kaçırdı

ÖSYM tarafından salgın tedbirleri kapsamında bu yıla ertelenen 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınavı saat 10.15'te başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adayların katılabildiği 60 dakikalık sınav Avcılar'daki çeşitli merkezlerde de yapıldı. D-100 Karayolu üzerindeki Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne sınava girmek için gelen adaylar saat 10.00'a kadar alındı. Kapının kapatılmasından hemen önce binaya gelen, üzerindeki diğer eşyaları dışarıdaki emanetçiye bıraktıktan sonra içeri giren Resul Geliş isimli aday birkaç dakika sonra dışarı çıkarıldı.



Resul Geliş