Yapay zekâ teknolojisi ile kalp yetersizliğine erken tanı konulacak

Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kalp yetersizliğinin erken tanısında kullanılacağı yenilikçi projenin tanıtım toplantısına, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kaya, Genel Sekreter İsa Değirmenci, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Özcan Örsçelik, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çelik ve AstraZeneca Medikal Direktörü Dr. Oğuz Yılmazer katıldı.

2021 yılında herhangi bir nedenle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran 45 yaş üzerindeki hastalara ait 20 binin üzerinde röntgen sonucu hastalara ilişkin kişisel bilgilerden arındırılmış olarak gönderileceği yapay zekâ tabanlı bir platformda analiz edilecek. Analizler sonucunda kalp yetersizliği açısından şüpheli röntgen sonuçları üniversite tarafından tespit edilecek.

Elde edilecek veriler kalp yetersizliği tanı kriterleri çerçevesinde Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü tarafından değerlendirilecek ve daha ileri tetkiklerin gerekli görüldüğü hastalar kesin tanı için hastaneye çağırılacak.

Mersin Üniversitesi'nin Mersin'e ve ülkemize büyük katkılar sunan bir noktaya geldiğini belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, "Sadece yayın ve atıf sayılarına bağlı kalmayıp, projeyi de önceleyerek, bu noktada ülkede lokomotif olma çabamız oldu. Bu şekilde üniversitemizin gerçek sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştık. Yakın zamanda gerçekleşen Şehir Ödülleri'nde üniversitemiz 2 ödül aldı. En iyi turizm projesi ve şehre en fazla katkı veren üniversite ödülünü aldık. Bu projeler şehrimizin altyapısına, kendisine büyük katkılar sunan projeler." dedi.

Multidisipliner bir bakış açısıyla büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, "Hastanemizde, rutin hizmetinin dışında 4 farklı fakülteden 18 hocamızı bir araya getirerek bir kanser araştırma topluluğu kurduk. Fen-Edebiyat, Eczacılık, Tıp ve Mühendislik Fakültelerimiz bu topluluğun içerisinde. Topluluk, periyodik olarak bir araya gelerek daha önce denenmemiş veya ilerlememiş çalışmalarla, yeni tedavi ve tanı yöntemleri bulmak için çalışacak." diye konuştu.

Kanser hastalığı ile ilgili projede olduğu gibi aynı vizyonu, kalp hastalıkları ile ilgili de ortaya koymaya çalıştıklarını aktaran Çamsarı, "Projenin en dikkate değer kısmı, yapay zeka ile tıbbı tanının ortak şeklîde kullanılması. Özellikle ritim alanında birtakım girişimler oldu ama tanı anlamında dünya çapında çok az çalışma var. Kalp yetmezliği kalp rahatsızlıklarının son durağı. Burada yapay zekayla, on binlerce hastanın taranması ve hata payının aza indirilmesi sağlanacak. Bu bizlere, zaman ve insan gücü açısından da kazanç sağlayacak. İlerleyen dönemde başka hastalık gruplarına da bu projeyi genişletebiliriz." şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen projenin diğer kurumlar tarafından da örnek alınmasını umduğunu ifade eden Çamsarı, "İnşallah bu çalışmaların devamı gelir ve farklı hastalık türlerinde de benzer sistemler kullanılır ve bu bakış acısı diğer kurumlara de örnek olur." dedi.

Mersin Üniversitesi gibi bilimsel anlamda hem değerli hem de yenilikçi bir üniversite ile çalışmanın gurur verici olduğunu belirten AstraZeneca Medikal Direktörü Dr. Oğuz Yılmazer, "Yapay zeka bir çok sektörde olduğu gibi tıp alanında da kullanılmaya başlandı. Kalp yetersizliği gibi erken tanının çok önemli olduğu bu projede bir araya geldik. Proje kapsamında desteklerinden ötürü Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'ya ve Prof. Dr. Ahmet Çelik'e destekleri için teşekkür ediyorum." dedi.