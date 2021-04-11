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Giriş Tarihi: 11.4.2021 15:39

Yaşlılara aşı oranı yüzde 81.2’ye ulaştı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yaşlılara aşı oranı yüzde 81.2’ye ulaştı

Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşı çalışmalarında ’da 60 yaş ve üzerindeki vatandaşlara bir ve iki doz olmak üzere 2 milyon 814 bin 919 doz aşı yapıldığı kaydedildi.  İstanbul Valisi koronavirüsle mücadele de en büyük gücümüzün aşı olduğunu söyledi.

İstanbul'da 60 yaş ve üzeri büyüklere aşılama oranında yüzde 81.2'ye ulaşıldığını belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 15 gün gibi kısa sürede yoğun aşı yapıldığını belirtti.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'umuzda 1.doz 1 milyon 661 bin .010 ve 2.doz 1 milyon 153 bin 909 aşı yapıldı. Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmalarında şu ana kadar birinci ve 2. doz olmak üzere toplamda 2 milyon 814 bin 919 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımız aşısını yaptırdı. 65 yaş ve üstü büyüklerimizin aşı olma oranı yüzde 81,2'ye ulaştı 15 gün gibi kısa bir sürede 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın yüzde 46,4'üne aşı yapıldı. Mücadelede en büyük gücümüz aşıdır." dedi.

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Yaşlılara aşı oranı yüzde 81.2’ye ulaştı
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