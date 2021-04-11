Yaşlılara aşı oranı yüzde 81.2’ye ulaştı

İstanbul'da 60 yaş ve üzeri büyüklere aşılama oranında yüzde 81.2'ye ulaşıldığını belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 15 gün gibi kısa sürede yoğun aşı yapıldığını belirtti.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'umuzda 1.doz 1 milyon 661 bin .010 ve 2.doz 1 milyon 153 bin 909 aşı yapıldı. Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmalarında şu ana kadar birinci ve 2. doz olmak üzere toplamda 2 milyon 814 bin 919 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımız aşısını yaptırdı. 65 yaş ve üstü büyüklerimizin aşı olma oranı yüzde 81,2'ye ulaştı 15 gün gibi kısa bir sürede 60-64 yaş grubundaki vatandaşlarımızın yüzde 46,4'üne aşı yapıldı. Mücadelede en büyük gücümüz aşıdır." dedi.