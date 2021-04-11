Yerde yatarken buldular, kurtarılamadı

Körfez İlçesi Yeni Yalı Mahallesinde oturan ve bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen Remzi Akbaş, Hafta sonunu aynı ilçede bulunan Ali Hocalar Köyün'deki evine gitti. Cumartesi günü kendisine ait bahçede çalışan Akbaş, akşam saatlerinde bahçede köyde bulunan arkadaşları ile çay içip sohbet ettiği esnada lavaboya gitti. Akbaş, lavabodan uzun süre dönmeyince durumdan şüphelenen ve kendisini kontrol eden arkadaşları, evinin penceresinden baktıklarında kendisini yerde hareketsiz bir halde buldu.

KÖRFEZ'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Yerde yatarken buldukları Remzi Akbaş'ı, hemen kendi araçlarına alan arkadaşları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Akbaş kurtarılamazken, kendisinin evde dengesini kaybederek düşmesi sonucu başını yere vurmuş olabileceği tahmin ediliyor. Evli olduğu öğrenilen Remiz Akbaş'ın, cenazesinin yapılan adli işlemler sonrasında Körfez'de toprağa verileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.