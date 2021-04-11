Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yerde yatarken buldular, kurtarılamadı
Giriş Tarihi: 11.4.2021 10:40

Yerde yatarken buldular, kurtarılamadı

ABBAS ÇAKAR
Yerde yatarken buldular, kurtarılamadı

Körfez İlçesinde arkadaşları ile çay içerken lavaboya giden ve uzun süre dönmeyen Remzi Akbaş’ı merak eden arkadaşları, kendisini kontrol etmek için baktıklarında yerde yatarken buldu. Hemen hastaneye kaldırılan Akbaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Körfez İlçesi Yeni Yalı Mahallesinde oturan ve bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen Remzi Akbaş, Hafta sonunu aynı ilçede bulunan Ali Hocalar Köyün'deki evine gitti. Cumartesi günü kendisine ait bahçede çalışan Akbaş, akşam saatlerinde bahçede köyde bulunan arkadaşları ile çay içip sohbet ettiği esnada lavaboya gitti. Akbaş, lavabodan uzun süre dönmeyince durumdan şüphelenen ve kendisini kontrol eden arkadaşları, evinin penceresinden baktıklarında kendisini yerde hareketsiz bir halde buldu.

KÖRFEZ'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Yerde yatarken buldukları Remzi Akbaş'ı, hemen kendi araçlarına alan arkadaşları Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Akbaş kurtarılamazken, kendisinin evde dengesini kaybederek düşmesi sonucu başını yere vurmuş olabileceği tahmin ediliyor. Evli olduğu öğrenilen Remiz Akbaş'ın, cenazesinin yapılan adli işlemler sonrasında Körfez'de toprağa verileceği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kısaca şirketinizden bahseder misiniz?
Kısaca şirketinizden bahseder misiniz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Yerde yatarken buldular, kurtarılamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA