'Yetki belgesi' olmayan emlak ofisleri kapatılacak

Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilerek, Mersin ve çevresinde Mersin Emlakçılar Odası ve Mersin İl Ticaret Müdürlüğü ile beraber yürütülen denetime Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat sahibi olduğu işyerinden başladı.

Saygın meslekler arasında yerini alması hedeflenen emlak sektöründe 'Yetki Belgesi' olmayan, kaçak, çantacı, merdiven altı çalışan emlakçılara yönelik denetimler ile ilk adım atıldı.

Mersin İl Ticaret Müdürü H.Akif Yıldız ve beraberinde, Mersin İl Ticaret Müdür Yardımcısı Mustafa Damar ve Mersin Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, Başkan Baş Danışmanı Vahap Düzova, Başkan Yrd. Erhan Akkuş, Disiplin Kurulu Başkanı Zeki Çetiner, Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Gündüz Eroğlu, Levent Azinebik, Bülent Yeşilata, Halit İdem ve Mehmet Aytar'ın katılımlarıyla emlakçılara yönelik denetimler başladı.

'YETKİ BELGESİ' OLMAYANLAR EMLAKÇILIK YAPAMAYACAK'

Mersin İl Ticaret Müdürü H.Akif Yıldız, 31.03.2021 Tarihi itibari ile Yetki Belgesi olmayan emlakçılara yönelik denetimlerin artacağını ve bu denetimler sonucunda yaptırımların artacağını, 'Yetki Belgesi' olmayan emlak ofislerinin kapanmasına kadar gidileceğini söyledi. Ayrıca bundan sonra, Tüm Türkiye'de Ticaret Bakanlığı'nın hazırlayacağı tek tip sözleşmelerin kullanılacağını ve bu sözleşmelerin meslek odaları ve derneklerinden temin edileceğini belirti.

EN AZ LİSE MEZUNU VE STAJ ŞARTI GETİRİLDİ

Yıldız, 14.10.2020 tarihinde revize edilerek yürürlüğe giren 'Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği' gereği yeni ofis açacak ve mesleğe yeni başlayacak olanlardan; lise diploması, seviye-5 MYK yeterlilik belgesi, en az 100 Saatlik Mesleki Eğitim Belgesi, lise mezunlarına 1 yıl staj, üniversite mezunlarına 6 ay staj şartı, maliye kaydı, sicil kaydı ve oda kaydı şartlarını yerine getirildikten sonra Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilerek 'Yetki Belgesi' alındıktan sonra ofis açılabilecekler" dedi.

"DENETİMLER ARTACAK"

Mersin Emlakçılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, "Denetimlerimiz bundan sonra daha sık olacak, Mersin İl Ticaret Müdürlüğü ile işbirliği içinde Mersin ve ilçelerinde denetimlerimiz durmaksızın devam edecektir" dedi.

Başkan Canpolat, "Örnek bir davranış olması adına ilk denetimimizi kendi emlak ofisimden başladık. Bilindiği gibi mesleğimiz 'Saygın Meslekler' grubunda olacak. Mesleğimiz en iyi şekilde icra edilmesi gerekiyor, bunun içinde elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Bir emlakçıda, emlak üzerine aranan tüm şartlar yerine getirilinceye kadar denetimlerin tüm Mersin sınırları içerisinde denetlenmedik hiç bir bölgenin bırakılmayacağını önemle belirtmek istiyorum" dedi.

'YETKİSİZ İŞLETMELER İÇİN İHBAR HATTI'

Başkan Canpolat, yetki belgesiz işletmelerin Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Taşınmaz Ticareti bilgi sistemi www.ttbs.gtb.gov.tr adresinden yetkisiz işletme ihbar menüsünden kaçak, kayıt dışı yetki belgesi olmadan faaliyet gösteren emlak ofislerini bildirebileceklerini söyledi.

Haklarında iki defa şikayette bulunulması ve bunların belgelerle ispatlanması halinde belgelerinin 1 yıl süreyle iptal edileceğini ve bu süre zarfında mesleklerini icra edemeyeceklerini belirten Canpolat, Mersin'de Emlakçılar Odası ve Mersin İl Ticaret Müdürlüğü ile yürütülen denetimlerde, bir çok emlakçı denetlenerek, gerekli eksiklerin giderilmesi için 'Uyarı Belgesi' tutanakları düzenlendi. Bundan sonrada denetimler aralıksız sürecek" diye konuştu.