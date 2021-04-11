Yıkımı süren binada kızının çeyizini görünce gözyaşı döktü

"BENİM BİNAM HAFİF HAFİF SALLANIYOR' DEDİM"

DHA'ya konuşan Turan Evli, cuma günü kepçenin binalarına ait istinat duvarının altını oyduğunu gördüğünü söyledi. Evli, "Hemen kahvaltıyı bırakıp aşağıya indim. Orada 'kim buranın yetkilisi' dedim. Müteahhit 'benim, ne var' dedi. Ben de 'görmüyormusun, istinat duvarına kepçe vuruyorsun. Benim binam hafif hafif sallanıyor' dedim. 'Böyle bir şey yok. Çankaya Belediyesinin bana verdiği ölçümle burada çalışıyorum, sende bana karışamazsın' dedi. Çıktı beni kovdu. Bende telefonla resmini çekip ilgili birimleri aradım. Çankaya Belediyesi zabıtaları geldi. Kızım, 'zabıtalar geldi görüşüp gitti, kepçe hala çalışıyor' dedi. Ben tekrar Çankaya Belediyesini aradım. 'değişen bir şey yok, adam hala oymaya devam ediyor' dedim. O sırada binanın önü açılmaya başlamıştı, cuma namazından geldikten sonra Çankaya Belediyesinden yetkililer geldi. İmar müdürünün yanında bile, kepçeciye 'sen eşmeye devam et' dedi. Yolun açıldığı yeri gösterdim. Akşam 18.00'e kadar ben uğraştım. Ondan sonra binanın hali bu" dedi.

Oturduğu binanın haricinden 11 binanın daha yıkılacağını söyleyen Evli, "Bu insanlara yazık günah değil mi" diye konuştu.