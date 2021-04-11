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Giriş Tarihi: 11.4.2021

‘Yıldızımız yine ışıl ışıl’

‘Yıldızımız yine ışıl ışıl’
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Soylu mesajında, "15 Temmuz'da uğradığımız ihanetten göç yönetimine, terörle mücadeleden asayişe kadar bütün başlıklarda eşzamanlı vatandaşın huzur ve güvenliği için alın teri döken Türk polisi, özellikle 15 Temmuz sonrası artırdığı yüksek kapasitesini köklü mazisinden getirdiği tecrübesiyle birleştirerek, emsalleri arasında dünya ölçeğinde önde gelen bir kurum haline gelmiştir" dedi. Mesajına, "Yıldızımız yine ışıl ışıl" diyerek başlayan Soylu, "176 yıl boyunca, 'Hırsız var' diyene koşan, 'Şikâyetçiyim' diyeni dinleyen, 'Kaçırdılar, götürdüler' denileni bulup getiren, kâh kavgayı ayıran kâh komşuyu barıştıran, kâh okul önlerinde uyuşturucu satıcılarını yakalayan, trafikte uyuyanı uyandıran, kemer takmayana taktıran, sürat yapanı durduran, kaçakçıyı, teröristi, haini, dolandırıcıyı, kadına kalkan eli tutan Türk Polisi, bugün de milletinin emrinde, görevinin başındadır" değerlendirmesinde bulundu. ANKARA
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‘Yıldızımız yine ışıl ışıl’
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