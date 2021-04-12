112 çalışanları isyan etti!





Çünkü panik anında insanlar bazen arayacakları numaraları unutabiliyorlar. Bir kaza anında biz burada ihbarcıdan 'yaralı var mı, sıkışma var mı?' gibi bilgileri öğrenip, gerekli tüm ekipleri bir anda çıkartabiliyoruz. Önceki sistemde kurumların, ekiplerin birbiri ile iletişim kurması uzun zaman alıyordu.