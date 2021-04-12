37 yıllık çilesi bitiyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kızılbel Köyü'nde dünyaya gelen ve Antalya'da yaşayan şoför Ersin Akbaş (55), doğduğunda nüfusa 'Ergün' ismiyle ve kadın olarak kaydedildi. Böylesine ancak mizah dergilerinde rastlanır dedirten hatalar zinciri de bu yanlışlıkla başladı. Bugüne kadar devam etti. Doğduğu 1966 yılından buyana isim çilesi bitmeyen Akbaş'ın yardımına Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse koştu. Akbaş'ı telefonla arayan Köse, "Gerekirse Zonguldak'a kendim gidip tek tek kurumları dolaşıp bu sorunu çözeceğim" dedi

DİPLOMADA ERSUN, ASKERDE ERSİN

Durumu fark eden Ersin Akbaş aile nüfus müdürlüğüne gidip, kaydı erkek olarak değiştirdi. Ancak bu kez de ilkokuldan üzerinde Ersun Akbaş yazan bir diplomayla mezun oldu. Yaptığı tüm başvurulara rağmen hatayı düzelttiremeyen Akbaş, 1990'da gittiği askerliğini de diplomadaki ismi Ersin Akbaş olarak çağrıldı. 18 ay askerlik yapan Akbaş, 1991'deki Körfez krizinde 15 günlük seferberlik görevi için bu kez Ersün ismiyle askere alındı.

EVLİLİK CÜZDANINDA ERSÜN

Askerden sonra evlenen Akbaş'ın evlilik cüzdanına da Ersün ismi yazıldı. Akbaş, 2006'da isminin Ersin olması için Çaycuma Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. 2008'de ismi resmi olarak Ersin oldu. 1984'te SGK girişi bulunan Akbaş'ın, BAĞKUR'da ödenen primleri farklı isimde göründüğü için, SGK, "Ersin kaydı yok" diyerek daha önce ödenen tüm primleri yok saydı. Akbaş, "2011'de borç nedeniyle bir hafta hapis cezası alan Ersun Akbaş isminde bir kişinin yerine beni tutukladılar. Derdimi kimseye anlamadım. Sonunda annem 2 bin 500 lira borcu ödeyerek beni hapisten kurtardı" dedi.

BAŞVURMADIĞI KURUM KAMADI

Ersin Akbaş yapılan hataların düzeltilmesi için başvurmadık kurum kalmadı. Ancak hatalar hala düzeltilmedi. 45 yaşında emekli olması gerekirken 65 yaşında emekli olacak. Hala polis çevirmelerinde birden fazla isim gözüktüğü için gözaltına alınıyor. Bir günü emniyette geçirdikten sonra serbest kalıyor. Valinin bile duruma çözüm bulamadığını belirten Akbaş, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşıp derdimin çözmesini isteyeceğim. Başka çarem kalmadı" diye konuştu.

KAN GURUBU BİLE KİMLİKTEN KİMLİĞE FARKLI

Ersin Akbaş'ın sadece isimleri değil kan gurubu da kimliklerde farklı. 1992 yılında aldığı ehliyetinde kan gurubu A RH pozitif olarak yazıldı. Akbaş o zaman Caycuma devlet Hastanesi'nde kan gurubunun belirlendiğini söyledi. Daha sonraki yıllarda Kızılay'a yılda 4 kes düzenli kan vermeye başlayan Akbaş'ın kan gurubunun A RH pozitif olduğunu öğrendi. Bu duruma şaştı kaldı. Akbaş isimliklerindeki karışıklığın kan gurubunun da da yaşandığını kaydetti.

AİLECEK MAĞDURUZ

Ersin Akbaş başına gelenler yüzünden eşinin ve kendisini kalp hastası olduğunu söyledi. 90 yaşındaki annesi Şerife Akbaş'ın, "Ölmeden senin isim çilenin bittiğini görmek istiyorum. Her gün senin için dua ediyorum" dediğini belirten oğul Ersin Akbaş,, "İki oğlum benim ismimdeki karışıklıklar nedeni ile evlenemiyor. Bana, 'Baba bu işi düzelt bizi ele güne rezil etme diyorlar. Ben ne yapacağımı şaşırdım" diyerek yaşadığı çaresizliği SABAH gazetesinde dile getirdi.

KÖSE YARDIMINA KOŞTU

SABAH Gazetesi'nde 23 Mart tarihinde Ersin Akbaş'ın haberini okuyan Ak Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse duruma el attı. Telefonla Ersin Akbaş'ı arayan Köse, bu sorunu çözeceği müjdesini verdi. Gerekirse Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine kendisinin gidip 37 yıldır çözülemeyen bu sorunu çözeceğini söyledi. Bu haberin ardından havalara uçtuğunu belirten Akbaş, "Tüm ümitlerim bittiği anda Mustafa Köse milletvekilim Hızır gibi yetişti" diye konuştu.