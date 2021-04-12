47 bin uyuşturucu hapla yakalandılar! 130 uyuşturucu satıcısı tutuklandı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 5-11 Nisan tarihleri arasında "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına seri operasyonlar düzenledi. Söz konusu tarihler arasındaki yedi günlük sürede uyuşturucu madde imal eden, satan veya kullanan toplam bin 169 kişiye yasal işlem yapıldı. 130 uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Seri operasyonlarda 19 kilo 250 gram uyuşturucu madde, 47 bin 209 uyuşturucu hap, 1'i kuru sıkı olmak üzere yedi ruhsatsız tabanca, 82 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 61 bin 450 lira ile 150 euro ele geçirildi.