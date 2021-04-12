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Giriş Tarihi: 12.4.2021 15:59

47 bin uyuşturucu hapla yakalandılar! 130 uyuşturucu satıcısı tutuklandı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
47 bin uyuşturucu hapla yakalandılar! 130 uyuşturucu satıcısı tutuklandı!

İstanbul Narkotik Masası polisleri son bir haftada 130 uyuşturucu satıcısını tutuklattı. Uyuşturucu madde imal eden, satan veya kullanan bin 169 kişiye yasal işlem yapıldı. Seri operasyonlarda 19 kilo 250 gram uyuşturucu madde ve 47 bin 209 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; 5-11 Nisan tarihleri arasında "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına seri operasyonlar düzenledi. Söz konusu tarihler arasındaki yedi günlük sürede uyuşturucu madde imal eden, satan veya kullanan toplam bin 169 kişiye yasal işlem yapıldı. 130 uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Seri operasyonlarda 19 kilo 250 gram uyuşturucu madde, 47 bin 209 uyuşturucu hap, 1'i kuru sıkı olmak üzere yedi ruhsatsız tabanca, 82 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 61 bin 450 lira ile 150 euro ele geçirildi.

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47 bin uyuşturucu hapla yakalandılar! 130 uyuşturucu satıcısı tutuklandı!
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