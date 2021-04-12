Düzceli 73 yaşındaki Seyfettin Duru, akciğer kanseri oldu. Kanseri yendi ama akciğerinin birinin alınması gerekti. Yaşamını tek akciğerle sürdürürken kalp krizi geçirdi. Tıkalı damarları stentle açıldı. Ama 11 yıl sonra kalbi yeniden tekleyince açık kalp ameliyatı şansı da yoktu. İmdadına açık kalp ameliyatlarının yerini alan göğüs kafesi açılmadan yapılan kapalı by-pass yöntemi yetişti. Avrupa Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Kolan International Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ergun Demirsoy, Duru'nun kalbini ameliyat etti. Sağlığına kavuşan Seyfettin Duru, "Kanseri yendim. Tek akciğerle yaşadım. Ama kalbim de tekleyince artık işim bitti dedim. Çünkü kalp tek. O olmadan yaşanmaz. Tek akciğerimden dolayı açık kalp ameliyatı olmam mümkün değildi. Bu mini by-pass ile kapalı yapılan ameliyatımdan sonra 73 yaşında yeniden doğdum. Hiçbir izim yok. Kimse benim kalbimden ameliyat olduğumu bile anlamaz" dedi. Hastası Duru'nun tek akciğerinin olması nedeniyle kapalı by-pass ameliyatının daha uygun olduğunu belirten Prof. Dr. Demirsoy ise, "Bu hastamızda açık kalp ameliyatlarında olduğu gibi göğüs kafesini açsak, tek akciğerli olduğu için çok ciddi olarak solunum dinamiği bozulabilirdi. Bu da tehlike demekti. Kapalı ameliyatla solunum dinamiği bozulmadan hastamız kısa sürede iyileşti" diye konuştu.