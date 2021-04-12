Adet bittikten sonra gelen leke orucu bozar mı? Adet öncesi ve sonrası lekelenme orucu bozar mı, zedeler mi?

Kadınların sık sık yaşadığı problemler arasında yer alan adet öncesi ve sonrası lekelenme problemi özellikle Ramazan ayının gelmesi ve oruç ibadetinin yerine getirilecek olması bakımından sorgulanır hale geldi. Oruç tutacak olan kadınlar; adet bittikten sonra gelen leke orucu bozar mı, adet lekesi orucu bozar mı gibi sorulara yanıt arıyor. Müslüman alemi açısından büyük önem taşıyan Ramazan ayı bolluk, bereket ve paylaşımların arttığı bir ay olarak kabul edilmekte olup manevi güzellikleri de ifade etmektedir. Bu kapsamda; adet bittikten sonra gelen leke orucu bozar mı? Adet öncesi ve sonrası lekelenme orucu bozar mı? İşte yanıtı!

Her ay düzenli olarak kadınların regl kanaması yaşadığı bilinmektedir. Özellikle adet öncesi ve sonrası gelen lekelenme problemini de hemen hemen her kadın yaşamaktadır. Ancak mübarek Ramazan ayının gelmesi ve oruç ibadetinin yerine getirilecek olması ile birlikte bu konu hakkında araştırma yapan kadınların sayısı giderek artıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayında oruç tutacak olan kadınlar; adet bittikten sonra gelen leke orucu bozar mı, adet lekesi orucu bozar mı gibi pek çok önemli soru hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda; adet öncesi ve sonrası lekelenme orucu bozar mı?

ADET LEKESİ ORUCU BOZAR MI?

Her ay düzenli olarak adet dönemi geçiren kadınlar zaman zaman lekelenme problemi de yaşayabilirler. Bilindiği üzere; bir kadının adet dönemi öncesinde gördüğü lekelenmeler adet hükmünde kabul edilir ve o andan regl gününün sonuna gelene kadar adetli sayılırlar. Buna göre; adet bittikten sonra gelen leke orucu bozar mı?

İşte adet lekesinin oruç üzerindeki etkisi ve bilgiler!