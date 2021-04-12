Ağız dolusu kusmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri fetvası ile oruçluyken kusmak hakkında bilgiler

Ağız dolusu kusmak, oruçluyken karşılaşılabilecek bir durum. Bu nedenle de orucunu riske atmak istemeyenler, "Ağız dolusu kusmak orucu bozar mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı altında bir başkanlık olarak faaliyet gösteren Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı bu noktada merak edilenleri yanıtlıyor. Kurulun verdiği fetvaya göre, Ağız dolusu kusmak orucu bozar mı? İşte, Diyanet DİYK açıklamasına göre oruçluyken kusmanın orucu bozup bozmayacağı hakkında bilgiler...
KUSMAK ORUCU BOZAR MI?
Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.
Hz. Peygamber (s.a.s.), "Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin." (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.