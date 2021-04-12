Ağız dolusu kusmak orucu bozar mı? Diyanet İşleri fetvası ile oruçluyken kusmak hakkında bilgiler

Onbir Ayın Sultanı Ramazan ayı için geri sayım sona erdi. Rahmet ayının gelmesiyle birlikte orucu bozan ve bozmayan şeyler de oruç tutacak müslümanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Merak edilen durumlar arasında oruçluyken kusmak geliyor. Bu nedenle de oruçluyken sağlık sorunları nedeniyle kusan vatandaşlar, ağız dolusu kusmak orucu bozar mı sorusuna cevap arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bu soruyu yanıtlayarak, Ağız dolusu kusmak ile ilgili meseleye açıklık getirdi.

Ağız dolusu kusmak, oruçluyken karşılaşılabilecek bir durum. Bu nedenle de orucunu riske atmak istemeyenler, "Ağız dolusu kusmak orucu bozar mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı altında bir başkanlık olarak faaliyet gösteren Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı bu noktada merak edilenleri yanıtlıyor. Kurulun verdiği fetvaya göre, Ağız dolusu kusmak orucu bozar mı? İşte, Diyanet DİYK açıklamasına göre oruçluyken kusmanın orucu bozup bozmayacağı hakkında bilgiler...