Ağlamak orucu bozar mı? Diyanet fetvasına göre ağlayınca oruç bozulur mu?

Bir Ramazan ayına daha sağlıklı ve huzurlu olarak erişmiş olmanın sevinci içerisindeyiz. 11 Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif süresince oruç ibadetini yerine getirecek olan müslümanlar oruçlu haldeyken Ağlanması durumunda orucun akıbetinin ne olacağını öğrenmek isteyerek Ağlamak orucu bozar mı? sorusu üzerinde araştırmalarına devam ediyor.
Ağlamanın orucu bozan hallerden olup olmadığına ilişkin detaylar şöyle;
Ramazan ayında oruç tutacak olan kişiler davranışlarından sorumludur. Niyet edildikten sonra sabah ezanı ile oruç başlanır. Oruç tutarken davranışlarımız oldukça doğru şekilde olarak orucumuzu bozacak durumlara sebebiyet verilmemelidir. Oruç tutarken kişiler hayatın getirdiği stres ve üzüntüden dolayı ağladıkları zaman olabiliyor. Ağladığımız zaman yutkunuruz ve gözlerimden yaş geldiğinden dolayı orucumuzun bozulup bozulmadığını merak edenler oluyor.
Oruçlu olduğumuz zaman ağlamamız herhangi bir şekilde orucumuzu bozmaz. Orucu bozan durumlar içilen, yenen bir şey yada birliktelik durumlarda orucumuz bozulmaktadır. Ağladığımız zaman ağzımıza herhangi bir su girmediğinden dolayı orucumuz bozulmayarak tutmaya devam edebiliriz. Orucumuza zarar vermeyerek devam edilebilir.
Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.
Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.
Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.
Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).