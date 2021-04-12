Ağlamak orucu bozar mı? Diyanet fetvasına göre ağlayınca oruç bozulur mu?





Ramazan ayında oruç tutacak olan kişiler davranışlarından sorumludur. Niyet edildikten sonra sabah ezanı ile oruç başlanır. Oruç tutarken davranışlarımız oldukça doğru şekilde olarak orucumuzu bozacak durumlara sebebiyet verilmemelidir. Oruç tutarken kişiler hayatın getirdiği stres ve üzüntüden dolayı ağladıkları zaman olabiliyor. Ağladığımız zaman yutkunuruz ve gözlerimden yaş geldiğinden dolayı orucumuzun bozulup bozulmadığını merak edenler oluyor.

Oruçlu olduğumuz zaman ağlamamız herhangi bir şekilde orucumuzu bozmaz. Orucu bozan durumlar içilen, yenen bir şey yada birliktelik durumlarda orucumuz bozulmaktadır. Ağladığımız zaman ağzımıza herhangi bir su girmediğinden dolayı orucumuz bozulmayarak tutmaya devam edebiliriz. Orucumuza zarar vermeyerek devam edilebilir.